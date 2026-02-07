"La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir" à revoir sur T18 samedi 7 février 2026

Cette série est une immersion exclusive qui plongera le téléspectateur dans les coulisses de la construction du premier zoo-refuge d’Europe. Une course contre-la-montre où l’enjeu pour tous ces passionnés est la protection et la sauvegarde de ces animaux en danger de mort. Un projet titanesque qui leur offrira bientôt une seconde chance. Ce lieu sera leur refuge, l’homme leur sauveur.
La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-refuge d’Europe, en Eure-et-Loir près de Chartres. Un projet pharaonique porté par Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse.
Épisode 1
Dans ce premier épisode, vous découvrirez comment les équipes vétérinaires mettront tout en œuvre pour sauver deux tamarins abandonnés dont un avec de très graves blessures. Vous suivrez la séance d'entrainement médical de Little Wilson, un jeune capucin et vous assisterez enfin à un moment très fort, celui de l'arrivée de Sunay, le tout premier éléphant au zoo-refuge.
Épisode 2