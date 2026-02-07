"La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir" à revoir sur T18 samedi 7 février 2026

Samedi 7 février 2026 à 21:05, T18 vous proposera de revoir les deux premiers épisodes de la seconde saison de série documentaire “La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir” réalisée par Vanessa Dubreuil.

Cette série est une immersion exclusive qui plongera le téléspectateur dans les coulisses de la construction du premier zoo-refuge d’Europe. Une course contre-la-montre où l’enjeu pour tous ces passionnés est la protection et la sauvegarde de ces animaux en danger de mort. Un projet titanesque qui leur offrira bientôt une seconde chance. Ce lieu sera leur refuge, l’homme leur sauveur.

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-refuge d’Europe, en Eure-et-Loir près de Chartres. Un projet pharaonique porté par Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse.

Épisode 1

Dans ce premier épisode, vous découvrirez comment les équipes vétérinaires mettront tout en œuvre pour sauver deux tamarins abandonnés dont un avec de très graves blessures. Vous suivrez la séance d'entrainement médical de Little Wilson, un jeune capucin et vous assisterez enfin à un moment très fort, celui de l'arrivée de Sunay, le tout premier éléphant au zoo-refuge.

Épisode 2

Dans cet épisode, vous assisterez à la première rencontre entre les deux éléphants mâles du zoo-refuge, le jeune Sunay et Rajendra fraîchement arrivé du Zoo de Cologne. Un moment riche en émotions. Oliver, le léopard d'un an, lui, n'est pas toujours un élève très discipliné durant ses séances d'entrainement médical. Un autre moment fort pour les équipes sera l'inauguration du bassin aux otaries.