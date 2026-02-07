recherche
"Les Victoires de la Musique, 40 ans d'émotion en chansons" sur France 4 lundi 9 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 7 février 2026
Lundi 9 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le documentaire musical "Les Victoires de la Musique, 40 ans d'émotion en chansons" réalisé par Franck Broqua.

À l’occasion des 40 ans des Victoires de la Musique, ce documentaire propose un voyage dans l’histoire contemporaine de la musique en France.

Un voyage musical plein de souvenirs, de mélodies que l’on connait par cœur, d’émotions et de rires.

Un film composé d’archives dans lequel vous allez découvrir comment la musique a changé avec les goûts du public et comment les mélodies et les textes ont toujours la part belle.

Pour cette célébration, de grands noms de la variété et du monde de la culture française, dont des artistes qui ont été révélés au grand public avec leur première Victoire de la Musique, vont offrir leurs témoignages : Alain Souchon et ses fils Pierre et Ours, Carla Bruni, Vianney, Zazie, Philippe Katerine, Clara Luciani, Rim’K, Zaho de Sagazan, Vincent Delerm, Manu Katché, Jack Lang.

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 11:44
Suivez nous...