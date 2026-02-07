"Océania, les gardiens des océans" sur France 5 lundi 9 février 2026

Lundi 9 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Océania, les gardiens des océans", un documentaire inédit qui met en lumière la résistance des peuples autochtones face à la dégradation de leur environnement.

Depuis les temps immémoriaux, les peuples du Pacifique entretiennent un lien sacré avec l’océan. Mais la surpêche, la pollution, les changements climatiques ou encore la contamination par le plastique mettent en péril tout un continent. Aux premières loges de ces bouleversements, des femmes et des hommes se mobilisent et tentent de trouver des solutions. En puisant dans leur héritage culturel, ils nous aident à mieux comprendre l’océan, mieux le respecter pour mieux le protéger.

Un voyage inédit porté par nos gardiens océaniens et guidé par Solomon (Oncle Sol), charismatique représentant du peuple autochtone d’Hawaï, qui consacre depuis plus de cinquante ans sa vie à la préservation de l’océan.

En Polynésie, nous partons avec Humukohea, plongeur professionnel et leader culturel, qui lutte contre la surpêche et la pêche industrielle, responsables de la raréfaction des ressources.

En Nouvelle-Calédonie, avec Théophile, qui veille à préserver la réserve marine coralienne créée par son père, le chef de la tribu de Hunëtë, et aujourd’hui menacée par les canicules.

Théophile œuvre aussi à replacer la pirogue traditionnelle au centre de la vie des Kanak. Un symbole fédérateur qui permet de reconnecter les habitants de l’archipel, et plus largement de toute l’Océanie, à leur culture et leur océan.

Avec Malia, 28 ans, qui a grandi à Wallis-et-Futuna, au sein d’une famille de pêcheurs attachée au patrimoine culturel et naturel de son île, et qui s’alarme de l’accélération de l’érosion du littoral. Pour tenter d’endiguer ce phénomène, la jeune femme s’implique dans des programmes de restauration des mangroves.

Avec Ludovic sur l’île de Pâques, au cœur des monumentales statues de pierre, les célèbres moai. Ces espaces sont aujourd’hui jonchés de débris plastique portés par l’océan. Ludovic lutte contre cette pollution en organisant des opérations de ramassage massives.

Et avec Roxane sur Big Island, l’une des principales îles de l’archipel d’Hawaï. Elle veille sur la préservation des baleines à bosse, considérées dans la tradition hawaiienne comme les ancêtres des hommes. Chaque année, ces grands cétacés viennent se reproduire dans les eaux chaudes de l’archipel.

De l’archipel d’Hawaï à l’île de Pâques, de la Nouvelle-Calédonie à Wallis-et-Futuna, en passant par la Polynésie, un fabuleux voyage qui donne la voix aux peuples de l’eau.

Un documentaire en sélection officielle au Festival de Luchon, qui se déroule du 4 au 7 février 2026.