recherche
Documentaires

"Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration" lundi 9 février 2026 sur M6 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 217
"Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration" lundi 9 février 2026 sur M6 (vidéo)

Lundi 9 février 2026 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir "Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration" un documentaire inédit réalisé par Mathilde Gautry.

Depuis plus d'un siècle, la France est une terre d'immigration. Aujourd'hui, environ 1 habitant sur 5 vit en France en étant immigré ou descendant d'immigrés, soit environ 13 millions de personnes. Si l'on remonte aux grands-parents, ce chiffre s'élève à près de 20 millions de personnes ayant un lien familial direct avec l'immigration.

Les raisons de ces migrations sont diverses et ces hommes et ces femmes sont venus de pays aussi variés que l'Italie, le Portugal, la Grèce, l'Arménie, la Syrie, l'Algérie, le Sénégal, le Vietnam, Madagascar, les Comores et bien d'autres. Leurs enfants et petits-enfants ont accepté de partager leurs parcours empreints d'émotion et de résilience.

L'équipe de ce documentaire a aussi voulu recueillir les témoignages de ces nouveaux Français devenus célèbres, qui aiment et représentent la France comme Gérard Hernandez, Booder, Rachel Khan, Tomer Sisley, Alexis Michalik ou André Manoukian.

Ce documentaire retrace les 100 dernières années de l'histoire de l'immigration en France. Loin des clichés, il montre une France enrichie par ces femmes et ces hommes courageux et travailleurs, qui ont transmis à leurs enfants leurs valeurs, leurs cultures et leurs espoirs d'avenir meilleur.

Extrait vidéo

Karine Le Marchand évoque ses origines, les motivations de son nouveau documentaire et une réflexion autour de l’immigration en France.

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 12:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; samedi 7 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 7 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

07 février 2026 - 13:13

Sur le même thème...

&quot;Titanic : anatomie d'un géant&quot; à revoir sur RMC Découverte lundi 9 février 2026 (vidéo)

"Titanic : anatomie d'un géant" à revoir sur RMC Découverte lundi 9 février 2026 (vidéo)

07 février 2026 - 12:51

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 7 février 2026, les meilleurs moments à revoir sur France 2

"Quelle époque !" samedi 7 février 2026, les meilleurs moments à revoi…

07 février 2026 - 11:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...