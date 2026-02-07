Le documentaire "Otage(s)" de Michel Peyrard et Damien Vercaemer à revoir sur T18 lundi 9 février 2026 (vidéo)

Lundi 9 février 2026 à 21:00, T8 vous proposera de revoir "Otage(s)", un documentaire réalisé par Michel Peyrard et Damien Vercaemer qui explore les mécanismes psychologiques et physiques de la survie en captivité à travers les témoignages d’ex-otages.

Le grand reporter Michel Peyrard, qui a été l'otage des talibans en 2001, dresse le portrait de personnes qui ont connu une expérience comparable à la sienne. De nationalité colombienne, mais aussi italienne, autrichienne et américaine, ils évoquent leur captivité.

Parmi les sept témoins figurent Clara Rojas, otage des FARC en Colombie pendant six ans, l'Américain Theo Padnos, otage du Front Al-Nosra en Syrie pendant 22 mois, l'Italienne Mariasandra Mariani, otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2011, libérée après 14 mois de captivité.

Se confient également le Français Pierre Borghi, otage des talibans en 2012, Wolfgang et Andrea Ebner, deux Autrichiens, otages d'Al-Qaïda au Maghreb islamique pendant 8 mois et Oscar Tulio Lizcano, un Colombien enlevé par les FARC en 2000, libéré après huit années de captivité.