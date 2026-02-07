recherche
"Titanic : anatomie d'un géant" à revoir sur RMC Découverte lundi 9 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 157
"Titanic : anatomie d'un géant" à revoir sur RMC Découverte lundi 9 février 2026 (vidéo)

Lundi 9 février 2026 à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Titanic : anatomie d'un géant » réalisé par Nicolas Brénéol.

Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic sombre dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord. Mais au-delà du célèbre naufrage, il est une aventure bien plus méconnue, et pourtant tout aussi incroyable que son destin légendaire : sa construction.

110 ans après la tragédie, ce documentaire revient sur la genèse du plus mythique paquebot de tous les temps. Jamais un tel navire n’avait été imaginé, aussi gigantesque, luxueux, et le plus rapide que n’importe quel autre. Jamais pareil chantier n’avait été lancé.

Pendant trois ans, plus de 15.000 hommes travaillent jour et nuit dans les docks de Belfast, spécialement aménagés pour devenir le plus grand chantier naval au monde. Le Titanic a repoussé toutes les limites de la construction. Un portique démesuré et une grue flottante capable de soulever des charges de 150 tonnes ont été spécialement imaginés.

Le Titanic lui-même est un concentré d’ingénierie : ses dimensions sans équivalent, sa double coque en plaques d’acier rivetées, ses compartiments étanches, son système hydraulique et sa propulsion révolutionnaire sont autant d’innovations qui ont contribué à faire de lui un chef-d’oeuvre de l’architecture navale.

À l’aide d’images d’archives colorisées inédites, d’infographies 3D exceptionnelles, et grâce à l’intervention des plus grands spécialistes mondiaux du Titanic, plongez dans les coulisses de ce chantier à la pointe de la technologie. Une aventure hors norme qui le mènera vers son destin tragique.
Dernière modification le samedi, 07 février 2026 12:53
Publié dans Documentaires, Lundi
Suivez nous...