"Star Academy : le phénomène", document inédit diffusé sur TF1 dimanche 8 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 février 2026
Dimanche 8 février 2026 à 16:10, TF1 diffusera "Star Academy : le phénomène", un documentaire inédit réalisé par Anaïs Ciura Bucchiotty et Valérie Jaunard.

Au lendemain de la grande finale et après 16 semaines de compétition intense, le documentaire événement, Star Academy : Le phénomène, retrace l'incroyable retour d'un programme devenu un phénomène culturel et générationnel.

Depuis quatre saisons, la Star Academy signe un retour spectaculaire et s'impose désormais comme un puissant tremplin musical français : bien plus qu'une émission culte, elle est devenue une véritable fabrique d'artistes complets et prêts à éblouir les scènes, les studios et l'industrie musicale dès leur sortie du château. Les anciens académiciens remplissent les salles, dominent les plateformes, enchaînent les récompenses et fédèrent des communautés de fans passionnées et engagées.

Le documentaire événement Star Academy : le phénomène, offre une immersion au cœur de ce succès et dévoile toute l'ampleur du phénomène Star Academy nouvelle génération. Plongez dans les coulisses du show, retrouvez les anciens élèves, et suivez les gagnants Pierre et Marine sur les routes de leurs tournées triomphales, des zéniths en ébullition aux moments plus intimes loin des projecteurs, ainsi qu'Héléna, symbole d'une ascension fulgurante qui dépasse toutes les attentes.

Ce documentaire lève aussi le voile sur la préparation du prochain Star Ac Tour aux côtés de Jonathan Jenvrin, qui dévoilera en exclusivité le casting de la nouvelle troupe qui accompagnera les académiciens pendant les cinq prochains mois à venir, promettant un show encore plus grand, plus fort et plus impressionnant.

Star Academy : le phénomène, célèbre une aventure humaine et artistique hors norme. Une immersion totale dans la plus grande success story musicale française de ces dernières années à vivre le dimanche 8 février à 16:10 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 08 février 2026 10:29
Documentaires, Star Academy, Dimanche
