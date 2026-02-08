recherche
"Vivaldi en 4 saisons" un film musical inédit diffusé sur France 4 mardi 10 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 février 2026 153
Mardi 10 février 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de découvrir "Les Quatre Saisons" comme vous ne les avez jamais entendues dans un film événement qui célèbre le chef-d’œuvre.

À l’occasion du 300ᵉ anniversaire de la publication de l’œuvre magistrale Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, ce film musical propose un double voyage : à la fois une interprétation intégrale de ces quatre concertos emblématiques et un récit vivant de leur genèse à travers la vie du compositeur.

L’intégralité des concertos est interprétée par l’ensemble Europa Galante, dirigé par Fabio Biondi, dans le cadre prestigieux de la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia à Venise. En parallèle, le film retrace le destin de Vivaldi à travers les saisons de l’année et les villes de sa vie.

Guidés par Marina Chiche — violoniste, autrice et communicatrice reconnue pour sa capacité à rendre la musique accessible et vivante —, nous suivons Vivaldi à travers les lieux qui ont façonné son parcours : Venise, où il est né ; Mantoue, où il compose Les Quatre Saisons ; Amsterdam, où l’œuvre est publiée en 1725 ; et enfin Vienne, où s’achève son histoire.

Sous le regard croisé de Marina Chiche et Fabio Biondi, le film dévoile comment ces concertos, nés d’un regard neuf sur la nature, le temps et l’instrument, sont devenus des jalons universels de la musique classique. Il offre au spectateur les clés d’écoute pour redécouvrir cette œuvre dans toute sa dimension historique, poétique et émotionnelle.

