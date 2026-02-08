"Chine, la fabrique d'une nation" sur Arte mardi 10 février 2026

Mardi 10 février 2026 à 21:00, Arte diffusera "Chine, la fabrique d'une nation", un documentaire inédit en deux volets réalisé par Anne Loussouarn.

Le "soleil bleu", c’est la République de Chine de Tchang Kaï-chek. Le "soleil rouge", la République populaire de Chine de Mao Zedong.

Des années 1920 à la décennie 1970, la vision d’une Chine nationaliste, défendue par le premier, et celle d’une Chine communiste, portée par le second, ont remodelé en profondeur le visage de l’Empire du Milieu.

Riche d’archives et ponctué d’éclairages d’historiens et de spécialistes (sinologue, ancien directeur adjoint de la CIA...), ce documentaire en deux parties retrace sur plus d’un siècle, de la chute de la dynastie impériale Qing jusqu’à l’ère de Xi Jinping, l’histoire moderne de la Chine au travers de la rivalité qui a opposé les deux dictateurs.

Réalisée par Anne Loussouarn, une fresque historique passionnante qui éclaire les enjeux contemporains du conflit sino-taïwanais.

Volet 1 • Le soleil bleu

En 1911, l’empire millénaire des Qin est balayé par une révolution au profit d’une république, présidée jusqu’à sa mort, en 1925, par Sun Yat-sen. Dans son sillage depuis des années, un jeune militaire de carrière, Tchang Kaï-chek, s’impose comme son héritier naturel.

Pétri de valeurs confucéennes, l’ambitieux officier a une obsession : redonner à la Chine sa puissance en rétablissant sa souveraineté et en abolissant les concessions étrangères qui mitent son territoire depuis les guerres de l’opium du milieu du XIXe siècle. Il lui faut aussi mettre un terme au chaos qui embrase des régions entières du pays, où des chefs rebelles se livrent des guerres incessantes.

Après avoir lancé des expéditions militaires contre eux, Tchang Kaï-chek remet un semblant d’ordre dans le pays. Mais d’autres menaces vont bientôt planer sur le "soleil bleu" de la Chine nationaliste qu’il représente : l’agression japonaise en 1931 d’abord, puis l’émergence de Mao Zedong, un communiste révolutionnaire qui rallie à lui les campagnes…

Volet 2 • Le soleil rouge

En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le "soleil bleu" de la Chine nationaliste semble au firmament : elle a récupéré les concessions étrangères et est devenue l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU). Mais c'est une illusion.

Après des années de guerre et de destructions, corrompue et brutale, elle va être balayée par le "soleil rouge" de Mao Zedong en moins de quatre ans. Surfant sur le sentiment national né pendant la guerre contre les Japonais, les communistes se sont renforcés.

En décembre 1949, un mois après la proclamation d’un nouveau régime par son rival honni, Tchang Kaï-chek se réfugie à Taïwan avec 600 000 hommes. C’est une défaite, mais pour lui, la République de Chine incarne toujours la seule légitimité. Pour Mao Zedong, la page de la guerre civile ne sera pas tournée tant que les derniers feux du régime nationaliste subsistent à Taïwan.

Alors que le leader communiste tente à son tour de modeler la Chine moderne, le bras de fer entre les deux frères ennemis va se poursuivre après leur mort : les braises de la guerre civile couvent aujourd’hui encore dans le détroit de Taïwan.