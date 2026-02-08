"Les Mormons : qui sont-ils vraiment ?" à revoir sur RMC Story mardi 10 février 2026

Mardi 10 février 2026 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir "Les Mormons : qui sont-ils vraiment ?", un documentaire réalisé par Benoît Cressent.

C'est l'histoire d'une Église chrétienne apparue il y a 200 ans aux États-Unis et qui a réussi à s'implanter partout dans le monde. Entre 1923 et 2023, le nombre des fidèles est passé d'un peu plus de 500 000 personnes à plus de 16 millions aujourd'hui. En France, ils seraient environ 35.000.

Les mormons possèdent leur propre mythologie, qui fait des Amérindiens des descendants du peuple élu, une famille israélite de Jérusalem. Son fondateur a mis au point des cérémonies originales mais aussi secrètes, à l'instar de celles de la franc-maçonnerie. C'est la seule Église chrétienne à pratiquer des cérémonies par procuration pour les morts, pour que les membres puissent retrouver dans l'au-delà leurs ancêtres, ou des mariages éternels, qui durent au-delà de la mort.

Cette religion fut marquée par la pratique de la polygamie dans ses premières années d'existence. Elle a réussi à policer son image et à être reconnue comme une Église mais, aujourd'hui, comme toutes les religions chrétiennes, elle doit faire face à la crise de la foi de sa jeunesse et d'une partie de ses fidèles. Certains remettent en cause des valeurs jugées austères voire conservatrices, comme la pratique d'un jeûne régulier et l'abstinence pour des substances pourtant légales comme le tabac, le café, le thé ou l'alcool.

Derrière le surnom des mormons, on retrouve les membres de l'Église « Jésus-Christ et des Saints des derniers jours ». Les équipes de ce documentaire ont rencontré ses fidèles, ceux qui sont investis dans son clergé et ses plus hauts dirigeants. Ce document va vous raconter son histoire, ses espoirs et ses déboires.