"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" nouvelle saison sur RMC Découverte mardi 10 février 2026

Mardi 10 février 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier épisode de la 5ème saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Poids lourds accidentés, voitures immobilisées, épaves broyées par des carambolages en série… Rien ne résiste à leurs dépanneuses XXL. Dans l'urgence, souvent au péril de leur vie, ces hommes de terrain interviennent pour secourir chauffeurs routiers et automobilistes en détresse.

Sur les autoroutes de Normandie comme sur l'ensemble du réseau environnant, Bruno, Pierre, Pierrot et leurs collègues manœuvrent des mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes pour dégager les voies au plus vite et sécuriser la circulation.

Épisode 5x01 • Accidents sous haute tension

Un poids lourd percute violemment une camionnette de patrouille orange. Un drame malheureusement trop fréquent : 30 agents autoroutiers ont perdu la vie ces vingt dernières années. Le camion accidenté paralyse les deux voies et provoque un embouteillage géant.

Autre situation inédite : un poids lourd perd un frein à pleine vitesse. Le chauffeur garde le contrôle in extremis et parvient à se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence, pendant qu'une collision entre automobilistes entraîne d'importants dégâts matériels.

De jour comme de nuit, sous la pluie, le vent ou le brouillard, les dépanneurs de l'autoroute de Normandie répondent toujours présent. Avec parfois plus de dix interventions quotidiennes, ils affrontent chaque jour l'imprévisible, au volant de machines hors normes, pour maintenir le réseau en mouvement et sauver des vies.