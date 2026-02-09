"Puy du Fou : les secrets du parc d'attraction préféré des Français" sur NOVO 19 mercredi 11 février 2026

Mercredi 11 février 2026 à 21:10, NOVO 19 rediffusera le documentaire "Puy du Fou : les secrets du parc d'attraction préféré des Français" réalisé en 2015 par Guillaume Barthélémy.

Après plus de 38 ans d'existence, le Puy du Fou est aujourd'hui le spectacle préféré des Français.

L'an dernier, en seulement 6 mois, presque deux millions de visiteurs sont venus admirer des shows incroyables réunissant plus de 1 400 figurants chaque week-end !

Pourtant, ici, pas de manèges à sensation ni d'images en 3D, juste des comédiens en costume d'époque qui racontent l'histoire de tout un peuple, les Vendéens, à travers l'Histoire de France, depuis l'Empire romain jusqu'à la guerre de 14 !

La soirée se poursuivra sur NOVO 19 avec la rediffusion d'un second document consacré au parc : "Puy du Fou : animaux et dresseurs relèvent le défi" réalisé par Benjamin Courtadon.