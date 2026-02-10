recherche
"Dans les yeux d'Olivier" : Amitiés toxiques, ces liens qui détruisent, mercredi 11 février 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 février 2026 231
Mercredi 11 février 2026 à 23:35 sur France 2, Olivier Delacroix vous proposera de découvrir un numéro de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" consacré aux rouages psychologiques de ces relations amicales qui empoisonnent sans faire de bruit.

Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société, bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, anonymes et personnalités témoignent de leurs parcours. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une expérience qu’ils ont en commun.

Amitiés toxiques : ces liens qui détruisent

On pense souvent l’amitié comme un refuge, un lien protecteur, fait de rires, de soutien et de loyauté. Mais certaines relations amicales, loin d’être une source de réconfort, s’avèrent étouffantes, manipulatrices, voire destructrices.

Comment reconnaître qu’une relation nous fait du mal ? Pourquoi est-il si difficile de couper les ponts avec quelqu’un que l’on considère — ou que l’on a considéré — comme un pilier de sa vie ? Et surtout : comment se reconstruire une fois libéré de cette emprise ?

Ce film explore les mécanismes d’influence, de domination psychologique et de dépendance affective qui peuvent s’installer insidieusement entre amis.

Comme de nombreux enfants, Fleurenn a noué une amitié très forte lorsqu’elle avait 11 ans. Une relation exclusive et fusionnelle qui l’a détruite tant physiquement que psychologiquement.

Jean-Jacques, lui, avait une confiance aveugle en sa meilleure amie, au point de vendre son cabinet de comptabilité pour ouvrir un bar-restaurant en pleine campagne comme elle le lui conseillait. Des recommandations qui n’avaient qu’un seul objectif : flouer Jean-Jacques.

Céline était elle aussi dans une relation de dépendance, si bien qu’elle a pensé abandonner son mari et ses quatre enfants pour celle qu’elle voyait comme sa jumelle.

Depuis plus de quinze ans, Shérazade crée du contenu sur Internet. Suivie par une communauté de près d’un million d’abonnés, c’est sur les réseaux sociaux qu’elle entretient aujourd’hui ses relations après plusieurs trahisons amicales.

Kathleen aussi a enchaîné les histoires d’amitié toxique. Adolescente d’abord, puis jeune adulte. Des relations qui l’ont profondément abîmée et qui lui ont fait perdre toute estime d’elle-même.

Olivier Delacroix révèle les rouages psychologiques de ces relations amicales qui empoisonnent sans faire de bruit. Manipulation, dépendance affective, jalousie, emprise : des aspects insoupçonnés de l’amitié, susceptibles de blesser durablement, que les témoins de ce film ont appris à dépasser pour reprendre pleinement les rênes de leur vie.

Dernière modification le mardi, 10 février 2026 09:45
Suivez nous...