"La Station spatiale internationale, missions à haut risque" sur France 5 jeudi 12 février 2026

Jeudi 12 février 2026 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 diffusera le documentaire "La Station spatiale internationale – Missions à haut risque" qui lève le voile sur la dangerosité de la vie en orbite où la moindre erreur peut coûter la vie.

À l’occasion du départ imminent de l’astronaute française Sophie Adenot vers la Station spatiale internationale, France 5 propose une soirée événement sur la formidable épopée de la Station spatiale internationale et les incidents les plus graves auxquels les astronautes ont été confrontés.

En orbite autour de la Terre depuis plus de vingt-cinq ans, la Station spatiale internationale symbolise un extraordinaire exploit technologique et humain. Une épopée scientifique qui n’est pas sans danger, comme nous le racontent les astronautes et les ingénieurs du Centre de contrôle. Une histoire constellée d’incidents graves où, dans un environnement des plus hostiles, la moindre erreur peut coûter la vie.

Mais la Station spatiale internationale est aussi une formidable aventure humaine, faite d’ingéniosité, de solidarité et qui a permis des avancées scientifiques majeures.