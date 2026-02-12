"Rome contre Carthage, au temps des guerres puniques" sur Arte samedi 14 février 2026

Samedi 14 février 2026 à 20:55, Arte diffusera "Rome contre Carthage, au temps des guerres puniques", le récit d’un affrontement décisif, entre Hannibal, stratège formidable, et Scipion, jeune général dont l’ingéniosité va transformer le cours du conflit.

Au IIIᵉ siècle avant notre ère, Rome et Carthage se disputent la domination de la Méditerranée occidentale. La première guerre punique, qui débute en 264 av. J.-C. et s’achève vingt-trois ans plus tard, affaiblit durablement Carthage. Le général carthaginois Hamilcar Barca y joue un rôle central et transmet à son fils Hannibal, qui se met à nourrir un projet de revanche, la mémoire de cette défaite.

Lorsque le conflit reprend, en 218 av. J.-C., cette deuxième guerre punique s’inscrit dans cette transmission. Pendant seize ans, les deux puissances s’affrontent sur plusieurs fronts. Franchissant les Alpes, Hannibal rejoint l’Italie depuis l’Espagne à la tête d’une armée estimée à près de 80 000 hommes, accompagnés d’éléphants de guerre. Cette opération sans précédent lui permet d’infliger aux Romains une série de revers majeurs, dont la défaite de Cannes, qui met la République en grave difficulté. Face à cette menace, son adversaire s’adapte progressivement. Le général Scipion impose sa stratégie en déplaçant les opérations vers l’Afrique du Nord, contraignant Hannibal à quitter l’Italie.

En 202 av. J.-C., à Zama (actuelle Tunisie), les deux plus grands chefs militaires de leur époque se retrouvent face à face : Hannibal, stratège aguerri, jamais vaincu par les armées romaines, et Scipion, encore jeune mais formé au contact de son adversaire. Une rencontre décisive qui scelle le sort de l’affrontement entre Rome et Carthage.

Spectaculaire diptyque

Porté par le récit d’historiens et d’archéologues, ce documentaire propose un portrait croisé de deux chefs aux trajectoires opposées : Hannibal, dont l’audace tactique et l’inventivité ont longtemps déstabilisé Rome, et Scipion, un observateur à la capacité d’adaptation hors pair.

À travers des reconstitutions épiques et de spectaculaires séquences animées en images de synthèse, le film rejoue des batailles emblématiques et montre comment ce conflit a contribué à façonner durablement les équilibres politiques, culturels et militaires de la Méditerranée.