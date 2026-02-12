"La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir" nouvel épisode sur T18 samedi 14 février 2026

Samedi 14 février 2026 à 21:05, T18 vous proposera de revoir le cinquième épisode de la série documentaire “La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir” réalisée par Vanessa Dubreuil.

Cette série est une immersion exclusive qui plongera le téléspectateur dans les coulisses de la construction du premier zoo-refuge d’Europe. Une course contre-la-montre où l’enjeu pour tous ces passionnés est la protection et la sauvegarde de ces animaux en danger de mort. Un projet titanesque qui leur offrira bientôt une seconde chance. Ce lieu sera leur refuge, l’homme leur sauveur.

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-refuge d’Europe, en Eure-et-Loir près de Chartres. Un projet pharaonique porté par Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse.

Épisode 5

Dans cet épisode, vous suivrez l'histoire de Lugo, un ours des Pyrénées de cinq ans né en captivité.

Vous assisterez à un sauvetage éprouvant pour toutes les équipes, celui d'une centaine de chevaux vivant dans de tristes conditions. Cette opération de grande ampleur va nécessiter une énorme logistique.

Et vous verrez comment les équipes s'occupent de leur plus petit pensionnaire, Godzilla, une jeune femelle ouistiti d'à peine 80 grammes.