recherche
Documentaires

"La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir" nouvel épisode sur T18 samedi 14 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 février 2026 199
"La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir" nouvel épisode sur T18 samedi 14 février 2026

Samedi 14 février 2026  à 21:05, T18 vous proposera de revoir le cinquième épisode de la série documentaire “La Tanière, le zoo-refuge de l’espoir” réalisée par Vanessa Dubreuil.

Cette série est une immersion exclusive qui plongera le téléspectateur dans les coulisses de la construction du premier zoo-refuge d’Europe. Une course contre-la-montre où l’enjeu pour tous ces passionnés est la protection et la sauvegarde de ces animaux en danger de mort. Un projet titanesque qui leur offrira bientôt une seconde chance. Ce lieu sera leur refuge, l’homme leur sauveur.

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-refuge d’Europe, en Eure-et-Loir près de Chartres. Un projet pharaonique porté par Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. 

Épisode 5

Dans cet épisode, vous suivrez l'histoire de Lugo, un ours des Pyrénées de cinq ans né en captivité.

Vous assisterez à un sauvetage éprouvant pour toutes les équipes, celui d'une centaine de chevaux vivant dans de tristes conditions. Cette opération de grande ampleur va nécessiter une énorme logistique.

Et vous verrez comment les équipes s'occupent de leur plus petit pensionnaire, Godzilla, une jeune femelle ouistiti d'à peine 80 grammes.

Dernière modification le jeudi, 12 février 2026 13:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; jeudi 12 février 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

"C dans l'air" jeudi 12 février 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

12 février 2026 - 15:06

Sur le même thème...

&quot;Seuls face à l'Alaska&quot; saison 14, le 10ème épisode diffusé samedi 14 février 2026 sur RMC Découverte

"Seuls face à l'Alaska" saison 14, le 10ème épisode diffusé samedi 14 février 2026 sur RMC Découverte

12 février 2026 - 14:55

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 11 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 11 février 2026, les invités reçus par …

09 février 2026 - 10:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...