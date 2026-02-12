recherche
"Seuls face à l'Alaska" saison 14, le 10ème épisode diffusé samedi 14 février 2026 sur RMC Découverte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 février 2026 109
Samedi 14 février 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 10ème épisode de la 14ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'alaska".

La saison 14 suit des survivalistes vivant hors-réseau qui affrontent des conditions extrêmes, des animaux dangereux et la préparation de l’hiver pour préserver leur autonomie et transmettre leurs savoir-faire.

Épisode 14x10 Triomphe et tragédie

Lauro fonce vers la ligne d’arrivée de l’Iditarod le long des côtes gelées de la mer de Béring.

Sur l’île de Kodiak, Mike lutte pour sauver la propriété familiale après une invasion d’ours aux conséquences désastreuses.

De son côté, Chance s’aventure sur un territoire inconnu au cours de son parcours de piégeage.

Dernière modification le jeudi, 12 février 2026 14:57
Publié dans Documentaires, Samedi
