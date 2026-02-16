recherche
"Les visages de la guerre", le quotidien de chirurgiens français en Ukraine sur France 2 mercredi 18 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 16 février 2026 194
Mercredi 18 février 2026 à 22:35, France 2 diffusera "Les visages de la guerre", un document inédit de Didier Cros qui suit le travail héroïque et minutieux de chirurgiens français en Ukraine.

En apparence, un hôpital comme les autres. Mais, en apparence seulement. Au centre médical de Vynnyky, dans la banlieue de Lviv en Ukraine, on s’occupe exclusivement des blessés de guerre. Des amputés et des défigurés. Un lieu où la reconstruction physique et psychologique rencontre la résilience collective.

Suite à un récent accord passé entre les gouvernements ukrainien et français, des chirurgiens spécialistes de la reconstruction faciale sont appelés à s’occuper sur place de celles et ceux qui ont perdu leur visage dans les combats.

Cette équipe, menée par le professeur Chloé Bertolus, l’une des plus importantes spécialistes du genre en Europe, se déplace plusieurs fois par an pour réparer les chairs abimées par les balles et les éclats d’obus de l’armée russe.

Le film témoigne de leur expertise médicale, de leur engagement personnel et des liens qu'ils tissent avec le personnel local et les blessés.

