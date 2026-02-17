"Armageddon : comment éviter notre Apocalypse ?" à revoir jeudi 19 février 2026 sur RMC Découverte (vidéo)

Jeudi 19 février 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le documentaire « Armageddon : comment éviter notre Apocalypse ? » réalisé par Nicolas Brénéol.

Il y a 66 millions d'années, une météorite anéantissait 75% de la vie sur terre provoquant l'extinction des dinosaures. Durant le siècle dernier, plusieurs astéroïdes ont frappé la terre. Les dégâts ont été, par chance, limités. Pourtant, les scientifiques l'affirment : une nouvelle collision est inéluctable ! Certains astéroïdes pourraient-ils de nouveau menacer le destin de l'Humanité et de notre planète ? Sommes-nous prêts à y faire face et par quel moyen ?

Les scientifiques estiment à près de 25 000, les astéroïdes qui menacent la terre. Les cailloux interplanétaires de plus de 140 mètres de diamètre, appelés géocroiseurs, sont les plus dangereux, et leur impact avec notre planète pourraient avoir des conséquences dévastatrices. Alors, depuis 30 ans, les agences d'explorations aérospatiales se préparent au pire des scénarios et multiplient stratégies et technologies pour trouver un moyen de se protéger d'un tel impact. Une coopération internationale s'est mise en place et des efforts de défense planétaire se sont déployés. Ces géocroiseurs sont aujourd'hui recensés, leur nature étudiée, et des expériences pour les dévier ne cessent d'être mises en œuvre.

Durant 52 minutes, nous partirons à la découverte de ces astéroïdes, et des missions scientifiques mises en place pour tenter de mieux comprendre ces ennemis potentiels.

L'agence d'exploration aérospatiale japonaise et l'agence spatiale européenne nous ouvrent leurs portes et nous dévoilent les dernières découvertes scientifiques. Planétologues, astrophysiciens et ingénieurs de renom nous révèlent les stratégies mises en place pour nous permettre d'échapper à l'Apocalypse.