"Abou Simbel, mégastructure de l'Egypte antique" sur NOVO19 vendredi 20 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 18 février 2026
"Abou Simbel, mégastructure de l'Egypte antique" sur NOVO19 vendredi 20 février 2026

Vendredi 20 février 2026 à 21:10, NOVO19 rediffusera le documentaire "Abou Simbel, mégastructure de l'Egypte antique" réalisé par Serge Tignères.

Redécouvert au début du XIXème siècle, les temples d’Abu Simbel sont aussi fascinants que mystérieux. Les quatre colosses de la façade du Grand temple ne mesurent pas moins de 20 mètres de haut. Et tous ont été sculptés à même la pierre de la falaise de grès.

Un exploit ! Pour admirer ce chef‐d’oeuvre de l’Antiquité, chaque année, des centaines de milliers de visiteurs parcourent les 1 000 kilomètres qui séparent ce site de l’embouchure du Nil. Mais comment ces mégastructures ont‐elles été découvertes ? Qui les a faites construire et pourquoi ?

Quel aspect avaient-elles lors de leur achèvement, il y a 3 000 ans ? Les équipes de ce documentaire ont réuni une équipe d’experts, scientifiques et infographistes, pour répondre à toutes ces questions et à bien d’autres encore car les temples d’Abu Simbel sont des miraculés…

Au début des années soixante, la construction du barrage d’Assouan a menacé des dizaines de sites de la Haute vallée du Nil. Un immense lac risquait d’engloutir les deux temples sous 60 mètres d’eau… Mais une coopération sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va les sauver.

Une organisation internationale, l’Unesco, va réunir les fonds qui permettront le lancement de travaux de titans : déplacer deux édifices pesant à eux deux près de 40 000 tonnes… sans les endommager ! Grâce à cet incroyable sauvetage, le message des bâtisseurs de l’antiquité égyptienne est parvenu jusqu’à nous intact. Il nous confie un récit passionnant, l’histoire incroyable de deux sanctuaires… dont le destin était d’être éternels.

Partez à la découverte de ce chef-d’oeuvre de l’Antiquité, le vendredi 20 février 2026 à 21:10 sur NOVO19.

"Basique, le concert" de Feu! Chatterton vendredi 20 février 2026 sur France 2

"Basique, le concert" de Feu! Chatterton vendredi 20 février 2026 sur France 2

18 février 2026 - 11:20

"Les 10 chemins de fer les plus dangereux de la planète" sur RMC Découverte vendredi 20 février 2026 (vidéo)

"Les 10 chemins de fer les plus dangereux de la planète" sur RMC Découverte vendredi 20 février 2026 (vidéo)

18 février 2026 - 11:14

"La grande librairie" mercredi 18 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 18 février 2026, les invités reçus par …

16 février 2026 - 14:28

Suivez nous...