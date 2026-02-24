"Palmyre, à la croisée des mondes" à revoir sur France 5 jeudi 26 février 2026 (vidéo)

Jeudi 26 février 2026 à 21:05, France 5 vous propose dans "Science grand format" de partir sur les traces de la légendaire cité de Palmyre et des secrets qui l'ont menée du sommet de la gloire à sa perte.

Palmyre était une cité fabuleuse, au carrefour de certaines des plus grandes civilisations de l’Antiquité. À son apogée, elle a attiré des marchands de toutes parts, pour devenir un centre commercial sans égal.

Pendant des siècles, ses ruines spectaculaires ont résisté à l’épreuve du temps. Mais, au cours de la dernière décennie, elles ont été en partie détruites par l’organisation terroriste Daesh. Aujourd’hui, archéologues et historiens peuvent enfin retourner sur ce site prestigieux et nous en offrir des images exceptionnelles. Leur mission : reconstituer la cité grâce aux technologies les plus récentes.

Les images de synthèse permettront de reconstruire la ville, avec ses temples, son célèbre amphithéâtre et son impressionnant réseau de distribution d’eau. Nous suivrons les recherches menées sur certains artefacts au musée de Damas et l’activité d’une société française spécialisée dans la reconstruction en 3D des monuments anciens.

Les chercheurs vont s’aventurer dans des tombes abandonnées en périphérie de la ville, pour comprendre comment des milliers de citoyens ont pu survivre et prospérer au beau milieu du désert, il y a deux mille ans. Ils vont découvrir comment l’ambition d’une reine a pu conduire Palmyre au sommet de sa gloire, avant de la mener à sa perte. Ils vont nous révéler tous les secrets de la légendaire cité de Palmyre.

« Palmyre, à la croisée des mondes », un document de Imogen Walford.