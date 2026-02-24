"Sur la route avec Matt Pokora", série documentaire inédite diffusée sur Gulli jeudi 26 février 2026 (vidéo)

Jeudi 26 février 2026 à partir de 21:05, Gulli vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de la série documentaire "Sur la route avec Matt Pokora", un road trip qui ne parle pas de trisomie, mais de la vie !

Pour la première fois en France, six jeunes adultes avec trisomie 21 s’envolent à plus de 5.000 km de chez eux pour vivre un voyage extraordinaire, à travers le Québec.

Pour certains, c’est la première fois qu’ils s’éloignent de leur cadre familial. Pour d’autres, une première expérience à l’étranger.

En compagnie de Matt Pokora, ils vont vivre un dépaysement total, se dépasser et offrir à tous une grande leçon de vie, de tolérance et de courage. Cette aventure extraordinaire changera à jamais le parcours de tous ses participants... et le regard sur la trisomie 21.

“Sur la route” n’est pas une série documentaire sur le handicap, mais une aventure humaine. Une aventure portée par Matt Pokora et six jeunes adultes sensibles et audacieux, qui créent des liens, prennent confiance et révèlent qui ils sont. Cette nuance change tout.

L’itinéraire : à la découverte du Québec

Chaque étape est l’occasion de nouvelles expériences, de défis et de moments de partage qui permettront à chacun de se révéler pleinement.

Les images sont soignées pour offrir de véritables “cartes postales” du Québec, avec une attention particulière portée aux paysages et à la lumière.

Changer le regard sur la trisomie 21

Dans le monde, environ 10 millions de personnes vivent avec la trisomie 21, dont plus de 50 000 en France, soit environ 500 naissances chaque année sur notre territoire. Pourtant, elles restent encore trop ouvent invisibilisées dans notre société.

“Sur la route” accompagne un élan sociétal important en portant un regard chaleureux, lumineux et profondément humain sur la différence.

Résumé des épisodes

21:05 • Épisode 1

Matt Pokora et Marin, Cyril, Théo, Jeanne, Laurène et Loéline, six jeunes adultes avec trisomie 21, embarquent pour un road trip à travers le Québec. Dès les premiers kilomètres, le voyage bouscule les idées reçues : les compagnons de voyage de Matt travaillent, vivent seuls, voyagent et s’engagent dans l’aventure sans appréhension, y compris face au risque.

Les premières activités révèlent une autonomie réelle et une énergie de groupe immédiate. Une première zone de frottement apparaît pourtant : tout est pris au premier degré, sans ironie ni distance, provoquant des incompréhensions. Matt comprend alors que son réflexe de protection est inutile. Ce road trip ne sera pas une aventure à encadrer, mais une expérience à vivre à leur rythme, en les suivant.

22:30 • Épisode 2

La route révèle la capacité du groupe à se dépasser et à gérer le quotidien en autonomie : organiser un repas, vivre ensemble, prendre des décisions. Les personnalités s’affirment : certains s’intègrent naturellement, d’autres peinent à trouver leur place.

Matt Pokora voit s’effacer une idée tenace : ils n’ont pas besoin d’une présence constante pour avancer. Il commence à les regarder non plus comme un groupe fragile mais comme un collectif capable, soudé par l’expérience et l’effort partagé.

Extrait vidéo

"Oui, il manque la huitième personne"

Quand Loéline, Marin, Jeanne, Théo, Cyril et Laurène découvrent qu'ils vont partager cette incroyable aventure avec... Matt Pokora.