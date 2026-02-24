recherche
Documentaires

"100 jours avec les secours", immersion avec le Samu de Privas, jeudi 26 février 2026 sur RMC Story

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 février 2026 138
"100 jours avec les secours", immersion avec le Samu de Privas, jeudi 26 février 2026 sur RMC Story

Jeudi 26 février 2026 à 21:10, RMC Story diffusera un épisode inédit de la série documentaire "100 jours avec les secours" qui proposera une immersion avec les équipes du Samu de Privas.

Le temps est leur obsession ! Médecins, infirmiers ou ambulanciers, ces professionnels de l’urgence ont un seul objectif : arriver le plus vite possible sur les lieux d’un accident pour nous secourir et accomplir les bons gestes.

Chaque année, ce sont plus 100 Samu répartis partout en France qui répondent à plus de 20 millions d’appels et près de 400 structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) qui réalisent plus de 750 000 interventions. Collisions, chutes graves, malaises ou accidents domestiques… Les missions des médecins urgentistes ne se ressemblent jamais.

De l’appel de détresse, jusqu’à la sortie des patients de l’hôpital, en passant par la pratique des premiers soins et les interventions d’urgence, les équipes de cette série documentaire ont suivi ces histoires de vie entre victimes et professionnels de santé.

À travers des interventions quelques fois spectaculaires, médecins et infirmiers décrypteront en situation, dans l’urgence, ces actes médicaux techniques et indispensables, points de départ d’une course contre la montre.

Les hommes et les femmes qui font vivre ces services à Privas, en Ardèche, témoignent de leur quotidien.

Dernière modification le mardi, 24 février 2026 14:43
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mardi 24 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

"28 minutes" mardi 24 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

24 février 2026 - 14:51

Sur le même thème...

&quot;100 jours avec les secours&quot;, immersion avec le Samu de Privas, jeudi 26 février 2026 sur RMC Story

"100 jours avec les secours", immersion avec le Samu de Privas, jeudi 26 février 2026 sur RMC Story

24 février 2026 - 14:40

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

24 février 2026 - 11:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...