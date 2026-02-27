"Cargos, dans les soutes de la mondialisation" à revoir sur France 5 dimanche 1er mars 2026 (vidéo)

Dimanche 1er mars 2026 à 21:05, France 5 rediffusera le documentaire "Cargos, dans les soutes de la mondialisation", une immersion pour comprendre les rouages du commerce mondial rendu si fragile par les crises géopolitiques.

Ils sont les géants invisibles du commerce mondial. Incarnation d’une industrie globalisée, les cargos porte-conteneurs passent d’un continent à l’autre, délivrant, loin des yeux du grand public, 90 % des marchandises que nous consommons : des pneus de nos voitures jusqu'aux téléphones portables.

Rouages fondamentaux d'un modèle économique qui ne jure que par la croissance, ces navires sont les maillons d'une chaîne d'approvisionnement indispensables à nos modes de production et de consommation. S'ils étaient un pays, les 5 500 porte-conteneurs actuellement en mer se hisseraient au quatrième rang des économies mondiales !

Pour ce documentaire, Nicolas Vescovacci et Alfred de Montesquiou ont eu l’autorisation exceptionnelle de monter à bord du Merete Maerks : 400 mètres de long, 60 mètres de large. Ce navire est la propriété du groupe danois Maerks, le deuxième armateur mondial.

Vitesse de croisière : 25 nœuds (46 km/h). À cette allure, il faut 45 jours et de nombreuses escales à ce géant des mers pour perpétuer le prodige de la mondialisation.

De Busan en Corée du Sud jusqu’à Rotterdam aux Pays-Bas, nous suivrons le Merete Maerks dans son périple afin de raconter le transport maritime à hauteur de marins.

À bord, vingt-trois hommes et femmes uniquement. Petites mains inconnues du commerce mondial, elles vivent pendant des semaines et parfois des mois un huis clos étonnant, documenté avec précision grâce à des carnets de bord, réalisés par les membres d’équipage eux-mêmes. Leur mission : sécuriser quinze à vingt mille boîtes multicolores entassées sur des ponts jusqu’à 50 mètres de haut.

Ce film pointe avec rigueur les dérives et les conséquences environnementales d’une industrie prospère, peu régulée, qui repose sur une main-d’œuvre à bas coût et un faible taux d’imposition.

D’est en ouest, le voyage du Merete Maerks nous fait pénétrer dans les soutes de la mondialisation.

Un film inédit, réalisé par Nicolas Vescovacci et Alfred de Montesquiou, qui nous fait comprendre les rouages du commerce mondial, rendu si fragile par les crises géopolitiques.