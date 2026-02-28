recherche
Documentaires

"Adolescents et criminels" : l'assassinat de Mayeul Gaden, lundi 2 mars 2026 sur NOVO19

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 70
"Adolescents et criminels" : l'assassinat de Mayeul Gaden, lundi 2 mars 2026 sur NOVO19

Lundi 2 mars 2026 à 21:10, NOVO19 vous proposera de revoir un numéro de la série documentaire “Adolescents et criminels : comment ont-ils basculé ?” : « L'assassinat du chef de gang des bikers de nice ».

Le 27 octobre 2011, Mayeul Gaden, 20 ans disparaît sans laisser de trace. Pendant 14 mois, sa famille n’a plus aucune nouvelle de lui, et cela ne lui ressemble pas.

Il faudra attendre le 16 décembre 2012 pour que cette disparition connaisse un incroyable rebondissement. Une adolescente révèle aux policiers qu’il a été assassiné et enterré par 3 de ses amis âgés de 16 à 18 ans. Le trio d’assassins étaient les membres du gang de bikers que Mayeul avait créé.

Les policiers vont alors lever le voile sur une affaire criminelle digne d’un polar.

Dernière modification le samedi, 28 février 2026 13:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

28 février 2026 - 13:37

Sur le même thème...

&quot;Indochine, une révolution musicale&quot; racontée sur France 4 lundi 2 mars 2026

"Indochine, une révolution musicale" racontée sur France 4 lundi 2 mars 2026

28 février 2026 - 12:06

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Sa…

27 février 2026 - 18:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...