"Adolescents et criminels" : l'assassinat de Mayeul Gaden, lundi 2 mars 2026 sur NOVO19

Lundi 2 mars 2026 à 21:10, NOVO19 vous proposera de revoir un numéro de la série documentaire “Adolescents et criminels : comment ont-ils basculé ?” : « L'assassinat du chef de gang des bikers de nice ».

Le 27 octobre 2011, Mayeul Gaden, 20 ans disparaît sans laisser de trace. Pendant 14 mois, sa famille n’a plus aucune nouvelle de lui, et cela ne lui ressemble pas.

Il faudra attendre le 16 décembre 2012 pour que cette disparition connaisse un incroyable rebondissement. Une adolescente révèle aux policiers qu’il a été assassiné et enterré par 3 de ses amis âgés de 16 à 18 ans. Le trio d’assassins étaient les membres du gang de bikers que Mayeul avait créé.

Les policiers vont alors lever le voile sur une affaire criminelle digne d’un polar.