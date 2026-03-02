recherche
"2050, Climat : peut-on encore éviter le pire ?" à revoir sur W9 mercredi 4 mars 2026

"2050, Climat : peut-on encore éviter le pire ?" à revoir sur W9 mercredi 4 mars 2026

Dans le cadre de la “Semaine Green” du Groupe M6, W9 rediffusera mercredi 4 mars 2026 deux documentaires : « 2050, Climat : peut-on encore éviter le pire ? » et « 2050, Le monde d'après ».

Du 02 au 08 mars, le Groupe M6 mobilise toutes ses antennes pour la 7ème édition de la "Semaine Green", un événement éditorial unique consacré à la sensibilisation environnementale. 

Mercredi 4 mars 2026 à partir de 21:10, W9 vous propose de revoir deux documentaires.

21:05  2050, Climat : Peut-on encore éviter le pire ?

Le réchauffement climatique semble inéluctable. Et si dans quelques décennies le monde entier basculait dans un chaos climatique ? Et s'il était trop tard pour faire machine arrière ?

D'ici 2050, la moitié de la population pourrait être menacée par au moins trois catastrophes climatiques cumulées : sécheresses, famines, inondations. Et la France ne sera pas épargnée.

À l'aide d'images de reconstitutions fictionnées, ce document va vous emmener en 2050 et vous montrer très concrètement les effets du dérèglement du climat à travers des scénarios catastrophes…

23:00  2050, Le monde d'après

Quelles solutions seront efficaces à l’horizon 2050 pour sauver la planète ?

Une chose est certaine, il faut agir car si nous ne faisons rien, les trois quarts de l’humanité seront en réel danger de mort à cause des caprices du climat, au moins 20 jours par an !

Des experts, des archives édifiantes et des séquences de fiction marquantes vont vous projeter dans ce monde d’après.

 

 

Suivez nous...