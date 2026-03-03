"Sur la route avec Matt Pokora", le 3ème épisode diffusé sur Gulli jeudi 5 mars 2026 (vidéo)

recherche
Jeudi 5 mars 2026 à 21:05, Gulli vous proposera de découvrir le troisième épisode de la série documentaire "Sur la route avec Matt Pokora", un road trip qui ne parle pas de trisomie, mais de la vie !

Pour la première fois en France, six jeunes adultes avec trisomie 21 s’envolent à plus de 5.000 km de chez eux pour vivre un voyage extraordinaire, à travers le Québec.

Pour certains, c’est la première fois qu’ils s’éloignent de leur cadre familial. Pour d’autres, une première expérience à l’étranger.

En compagnie de Matt Pokora, ils vont vivre un dépaysement total, se dépasser et offrir à tous une grande leçon de vie, de tolérance et de courage. Cette aventure extraordinaire changera à jamais le parcours de tous ses participants... et le regard sur la trisomie 21.

“Sur la route” n’est pas une série documentaire sur le handicap, mais une aventure humaine. Une aventure portée par Matt Pokora et six jeunes adultes sensibles et audacieux, qui créent des liens, prennent confiance et révèlent qui ils sont. Cette nuance change tout.

L’itinéraire : à la découverte du Québec

Chaque étape est l’occasion de nouvelles expériences, de défis et de moments de partage qui permettront à chacun de se révéler pleinement.

Les images sont soignées pour offrir de véritables “cartes postales” du Québec, avec une attention particulière portée aux paysages et à la lumière.

Changer le regard sur la trisomie 21

Dans le monde, environ 10 millions de personnes vivent avec la trisomie 21, dont plus de 50 000 en France, soit environ 500 naissances chaque année sur notre territoire. Pourtant, elles restent encore trop  souvent invisibilisées dans notre société.

“Sur la route” accompagne un élan sociétal important en portant un regard chaleureux, lumineux et profondément humain sur la différence. 

Résumé des épisodes

21:05 Épisode 3

Dans ce troisième épisode, l’aventure prend une autre dimension lorsque surgissent les premières inquiétudes. Expressions de besoins affectifs, fatigue, vulnérabilités physiques et émotionnelles rappellent que l’autonomie n’efface pas les fragilités.

Matt découvre ce que signifie réellement être responsable d’eux, humainement et émotionnellement. Les liens se resserrent, les confidences émergent, et les premières relations affectives prennent forme.

La route devient plus intime, plus profonde, et engage chacun, bien au-delà du voyage…

Extrait vidéo

"J'ai adoré ce moment-là"
Les compagnons de route de M Pokora, émus par son discours sur son choix de participer à cette aventure.

Dernière modification le mardi, 03 mars 2026 13:18
Documentaires
Suivez nous...