"Les vikings : des origines à la chute" sur RMC Découverte vendredi 6 mars 2026

Vendredi 6 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Les vikings : des origines à la chute", un documentaire inédit réalisé par Nicolas Brénéol.

Pendant près de trois siècles, les Vikings ont marqué en profondeur l'histoire européenne. Loin de se limiter aux terres du Nord, ces peuples venus de Scandinavie ont parcouru des distances immenses, reliant des régions aussi diverses que Paris, Londres, le monde musulman ou encore les côtes de l'Amérique du Nord.

Longtemps réduits à l'image de pillards violents, les Vikings sont aujourd'hui omniprésents dans la culture populaire. Séries et films à succès les présentent comme des guerriers brutaux, guidés par la gloire et la conquête. Une vision spectaculaire, mais largement réductrice, qui occulte une réalité bien plus complexe.

Navigateurs hors pair et fins stratèges, les Vikings maîtrisent comme aucun autre les routes maritimes et fluviales. Leur connaissance de la mer leur permet de commercer, de s'installer loin de leurs terres et de mener une guerre fondée sur la mobilité, la surprise et l'adaptation. Une organisation redoutablement efficace, à l'origine de leur expansion et de leur influence.

Grâce aux éclairages des meilleurs spécialistes et à des reconstitutions inédites réalisées, ce documentaire propose une plongée dans l'histoire des Vikings. Un récit qui dépasse les clichés pour raconter trois siècles d'aventures, d'innovations et de bouleversements, de leurs origines à leur chute.