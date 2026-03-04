recherche
Documentaires

Inédit : "J'irai dormir en Alaska" avec Antoine de Maximy sur RMC Découverte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 4 mars 2026 110
Inédit : "J'irai dormir en Alaska" avec Antoine de Maximy sur RMC Découverte

À ne pas manquer sur RMC Découverte vendredi 27 mars 2026 à 21:10, la diffusion d'un numéro inédit de "J'irai dormir chez vous" dans lequel Antoine de Maximy s'est envolé pour l'Alaska.

Depuis 20 ans, Antoine de Maximy parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d'aller dormir chez des gens qu'il rencontre au hasard.

Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu'il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes. Antoine ne sait jamais chez qui il passera la nuit mais son esprit taquin, son culot et sa spontanéité, lui ouvrent bien des portes !

Inédit  J'irai dormir chez vous en Alaska

Pour ce 74ème épisode de "J'irai dormir chez vous", Antoine part en Alaska. Le 51ème État des États-Unis, trois fois plus grand que la France et peuplé de moins d'un million d'habitants, lui offre des paysages immenses et des rencontres hors normes.

Au parc de Denali, il croise Gordon, qui vit isolé dans un van au cœur de la neige. Victime d'un grave accident il y a cinquante ans, il porte un casque jour et nuit : au moindre choc, il oublie tout.

À l'extrême ouest, près du détroit de Béring, dans le village reculé de Teller, Antoine rencontre Joe, dernier chasseur de phoques de la région à posséder un attelage de chiens. Franc et attaché à ses traditions, il défend l'identité de son peuple et l'accueille chez lui pour la nuit.

Cap ensuite sur Juneau, la véritable capitale, accessible seulement par avion ou par la mer, où Craig et Annie lui ouvrent leur porte. À Anchorage, la plus grande ville de l'État, il découvre un centre peu animé en octobre et fait la connaissance de Ziggy, artiste engagé qui recouvre les murs de fresques et vient en aide aux sans-abri.

Son voyage s'achève à Anderson chez Ed, ancien ingénieur ayant travaillé sur les premiers satellites et la traque des sous-marins pendant la guerre froide.

Comme dans chaque nouvel inédit de "J'irai dormir chez vous", Antoine revient aussi sur les coulisses : randonnée improvisée, bingo, magasin de cannabis à Fairbanks, détour par Nome et étonnant bûcheronnage solidaire.

Dernière modification le mercredi, 04 mars 2026 15:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Apparences&quot;, une mini-série inédite sur France 2 avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga

"Apparences", une mini-série inédite sur France 2 avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga

04 mars 2026 - 15:31

Sur le même thème...

&quot;Les vikings : des origines à la chute&quot; sur RMC Découverte vendredi 6 mars 2026

"Les vikings : des origines à la chute" sur RMC Découverte vendredi 6 mars 2026

04 mars 2026 - 13:17

A ne pas manquer...

&quot;Arnaques !&quot; vendredi 6 mars 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités (vidéo)

"Arnaques !" vendredi 6 mars 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici le…

04 mars 2026 - 12:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...