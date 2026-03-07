"L'amour sous algorithme" un documentaire sur la face cachée des applications de rencontre à revoir sur T18 lundi 9 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 à 21:05, T18 rediffusera le documentaire « L'amour sous algorithme » réalisé par de Jérôme Clément-Wilz qui explore les mécanismes cachés des applications de rencontre et leur impact sur nos relations amoureuses.

À l'issue d'une enquête de plusieurs mois sur le fonctionnement des applications de rencontre, leurs algorithmes et la façon dont ceux-ci peuvent reproduire des inégalités de genre, Judith Duportail avait été la première utilisatrice à récupérer l'intégralité des données personnelles collectées par l’application Tinder, au cours de quatre ans d'utilisation. Soit plus de huit cents pages de dialogues et d’actions de Judith sur l’application.

Ce documentaire se concentre sur le « Match 664 », le 664e « match » de Judith avec un homme sur cette application.

Le 22 février 2017 à 08.45, elle invite cet homme à venir chez elle. Le film commence alors que l’échange vient de se produire et s’achève au moment où Judith ouvre la porte de son appartement pour l’accueillir. Le temps qu’elle traverse le couloir pour aller lui ouvrir, nous plongeons dans un univers intérieur et fantasmé, celui de son intériorité, de ses doutes, espoirs et craintes, de ses questionnements sur ces technologies.

En parallèle, des spécialistes analysent les données de cette rencontre, décryptent le fonctionnement des algorithmes, les biais de genre qu'ils renforcent et leur impact sur nos vies amoureuses et sociales : Guillaume Chaslot, algorithmicien, Marie Bergström, sociologue, Thu Trinh-Bouvier, Albertine Meunier et Sylvie Tissot, ingénieures, Ana Lutzky, journaliste data, Clémentine Lalande, PDG d'une application de rencontre, et Isabelle Collet, informaticienne et professeure à l'université de Genève.

L'amour sous algorithme nous donne, ainsi, à comprendre ce que ce type d’interaction, brève et unique, nous dit des amours contemporaines.