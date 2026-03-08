"Puy du fou : les 10 technos les plus innovantes du parc" sur RMC Story mardi 10 mars 2026 (vidéo)

Mardi 10 mars 2026 à 21:10, RMC Story diffusera "Puy du fou : les 10 technos les plus innovantes du parc", une immersion inédite dans la face cachée du Puy du Fou, en délaissant pour une fois l'aspect purement historique ou artistique pour se concentrer sur l'ingénierie de pointe qui permet de réaliser de tels spectacles.

Le Puy du Fou attire chaque année un public toujours plus nombreux. Si les visiteurs viennent pour les récits historiques et les grandes fresques épiques, la réussite du parc repose aussi sur une mécanique technique particulièrement élaborée. Derrière la mise en scène, des équipes d’ingénieurs et de techniciens conçoivent des dispositifs complexes, pensés pour rendre possible l’illusion.

Muraille escamotable, donjon mobile de 100 tonnes, tribune immersive de 2.400 places ou avion évoluant dans un espace fermé : ces effets spectaculaires sont le résultat de choix techniques précis et de longs développements. Chaque élément doit conjuguer sécurité, fiabilité et fluidité, tout en restant invisible aux yeux du public.

Ce documentaire inédit dévoile, pour la première fois, les dix technologies les plus innovantes du parc. Grâce à des images tournées en coulisses, en sous-sol et dans les coursives techniques, complétées par des modélisations 3D, il révèle l’envers du décor.

Des chars du Signe du Triomphe aux secrets du Mime et l’Étoile, jusqu’au travelling géant de L’Épée du Roi Arthur, vous découvrirez ce qui fait du Puy du Fou l’un des parcs les plus spectaculaires au monde.

Extrait vidéo

Au Puy du Fou, l’Arbre aux Épées mêle prouesse mécanique et magie scénique...