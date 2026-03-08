"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 10 mars 2026 sur RMC Découverte (vidéo)

Mardi 10 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le cinquième épisode de la 5ème saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

Poids lourds accidentés, voitures immobilisées, épaves broyées par des carambolages en série… Rien ne résiste à leurs dépanneuses XXL. Dans l'urgence, souvent au péril de leur vie, ces hommes de terrain interviennent pour secourir chauffeurs routiers et automobilistes en détresse.

Sur les autoroutes de Normandie comme sur l'ensemble du réseau environnant, Bruno, Pierre, Pierrot et leurs collègues manœuvrent des mastodontes de plusieurs dizaines de tonnes pour dégager les voies au plus vite et sécuriser la circulation.

Épisode 5x05 • Verglas d'été

Gros dangers à l'heure de pointe sur les autoroutes de la Gironde : les dépanneurs prennent tous les risques pour voler au secours des poids lourds couchés et des voitures retournées. Il faut libérer les voies en urgence malgré les risques.

Extrait vidéo

Les dépanneurs interviennent pour dégager un camion-poubelle enlisé au bord d’un fossé prêt à basculer...