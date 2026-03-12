recherche
"Les couleurs de l'Antiquité", document inédit diffusé sur Arte samedi 14 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 mars 2026 73
Samedi 14 mars 2026 à 20:55, Arte diffusera "Les couleurs de l'Antiquité", un voyage érudit et émouvant dans une Antiquité aux couleurs éclatantes dans un document réalisé par Olivier Lemaître.

Depuis leur redécouverte par les archéologues, les statues en marbre de la Grèce antique, exposées sur leur site d’origine ou dans les musées occidentaux, sont admirées dans leur blancheur immaculée. Cette image semble si évidente pour l’œil contemporain qu’on ne songe plus guère à l’interroger. Pourtant, il manque à ces œuvres un élément essentiel : la couleur…

Depuis les civilisations cycladique et crétoise, au IIIe millénaire avant notre ère, jusqu’aux œuvres des périodes archaïque, classique et hellénistique, et aux marbres romains qui s’en inspirent, l’archéologie et l’étude des textes anciens attestent en effet que les sculptures et monuments étaient invariablement peints dans des nuances vives, obtenues à partir de pigments comme le bleu égyptien, le rouge de garance ou le vert-de-gris. Pourquoi cette polychromie, si centrale pour les Grecs de jadis, a-t-elle été à ce point oubliée ? Et comment la science permet-elle, aujourd’hui, de retrouver les couleurs perdues de l’Antiquité ?

Visions inédites

Spectrométrie, microscopie numérique, analyse chimique, intelligence artificielle… : depuis quelques décennies, les chercheurs déploient tout un éventail de technologies de pointe pour traquer les plus infimes traces de pigments dissous par le temps. Ils installent leurs instruments dans les musées et sur les sites archéologiques, et c’est une révélation : la couleur est partout. Les travaux des scientifiques débouchent sur d’ambitieuses reconstitutions numériques – comme au musée de Pergame, qui doit bientôt rouvrir ses portes à Berlin – et, dans certains projets expérimentaux, sur l’exposition de copies peintes ou colorées par des projections lumineuses, en regard des œuvres originales. La Vénus de Milo pourra-t-elle un jour retrouver ses couleurs ?

Érudit et émouvant, ce documentaire accompagne de nombreuses équipes travaillant auprès des chefs-d’œuvre exhumés à Delphes, Pergame, Athènes ou Santorin, et propose en images de synthèse une interprétation de l’aspect original de ces sites, qui dessine une vision inédite de l’histoire de la Grèce. Il fait également un détour par la Renaissance italienne et le XIXe siècle néoclassique, dont la fascination pour la pureté des formes antiques a contribué à forger le mythe trompeur de la "Grèce blanche".

Suivez nous...