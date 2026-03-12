"Le mystère d'Oak Island" samedi 14 mars 2026 sur RMC Découverte

Samedi 14 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x03 • Outre Atlantique

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent guère à Oak Island pour les aventuriers en quête d'un légendaire trésor fort convoité.

Alors que les frères Lagina et leurs collègues poursuivent les fouilles sur place, une nouvelle intéressante leur parvient depuis l'Angleterre. En effet, Marty, Alec et Charles, partis mener l'enquête sur place, découvrent des éléments intrigants. Plusieurs manuscrits semblent corroborer une thèse longtemps plausible : le trésor pourrait bel et bien être lié aux chevaliers du mythique ordre du Temple...

Épisode 10x04 • Bouillonnant d'or

Alors qu'il mène des fouilles minutieuses, Gary finit par mettre la main sur plusieurs éléments fort intrigants à proximité de l'ancien quai. De plus, l'existence d'un tunnel peu profond dans le Money Pit semble confirmer la théorie de Marty concernant une éventuelle chambre qui reste à découvrir. Les membres de l'équipe décident alors de se donner tous les moyens afin de vérifier la plausibilité de cette hypothèse.