"Incroyables familles gitanes, tout pour mon bébé" sur TFX mercredi 18 mars 2026 (vidéo)

Mercredi 18 mars 2026 à 21:10, TFX diffusera le premier épisode d'une nouvelle série documentaire inédite : "Incroyables familles gitanes, tout pour mon bébé".

Vous pensiez tout savoir de la communauté gitane ? Détrompez-vous !

Après sept saisons d'Incroyables Mariages Gitans et d'immersions au cœur de leurs plus belles fêtes, TFX vous invite cette fois à découvrir un moment tout aussi essentiel pour ces familles : l'arrivée d'un bébé. Comme dans les contes de fées, une fois mariés, les gitans - très attachés à la famille - voient souvent naître de nombreux enfants. Naissances, baptêmes, gender reveals ou anniversaires : plongez dans un univers où les enfants sont de véritables rois dès leur berceau.

Traditions gitanes dès le berceau

Dans la communauté gitane, quand une maman s'apprête à accoucher, les maternités sont vite envahies. Dès leurs premiers instants, les nouveau-nés sont comblés de cadeaux, dorment dans des berceaux des plus clinquants et portent des prénoms inspirés des anciens.

À Nice, Victoria, 16 ans, et son mari Juan, 18 ans, s'apprêtent à devenir parents pour la première fois. Rien d'inhabituel chez les gitans, où l'on fonde une famille très tôt. Des dernières semaines de grossesse à l'accouchement, jusqu'au retour à la maison, suivez cette première naissance pleine d'émotion.

À Marseille, Sarah et Joseph, issus d'une grande famille gitane d'origine espagnole, attendent, eux aussi, leur premier enfant. Entourés de leurs proches jusqu'à la maternité, ils perpétuent la tradition d'un accueil majestueux. Dès leur première année, les bébés y sont célébrés comme des rois et les croyances religieuses s'expriment dans toute leur démesure.

Mais les festivités ne s'arrêtent pas à la naissance. Pour protéger leurs enfants, les familles organisent des baptêmes spectaculaires, parfois dans des cathédrales ou directement chez eux. Rien n'est trop beau pour ces enfants-rois. Comme Léao, le fils de Yanns - chanteur à succès du tube "Clic Clic Pan Pan" et de sa femme Jade. Leur baptême, organisé dans la même basilique que leur mariage, promet d'être grandiose, aux accents italiens de Dolce Vita ! Pour le petit Taylan, ses parents Tony et Tany ont eux aussi vu les choses en grand : arrivée en calèche, entrée triomphale à moto devant 500 invités, à peine un an après sa naissance !

Et parce que chaque arrivée dans une famille gitane est un événement à part entière, certains célèbrent même avant la naissance. Près d'Avignon, Zak et Gina, qui attendent leur deuxième enfant, organisent une gender reveal party - une nouvelle tradition très populaire dans la communauté. Fini l'intimité des salles d'échographie : le sexe du bébé se dévoile désormais devant tous, de façon aussi spectaculaire qu'émouvante.

Fêtes, exubérance et cadeaux spectaculaires : vivez les premiers mois extraordinaires de cinq bébés gitans. De véritables petits princes et princesses, pour qui rien n'est jamais trop beau !