"L'hôpital des premiers jours", immersion dans un service de néonatalogie sur France 2 mercredi 18 mars 2026

Mercredi 18 mars 2026 à 23:10, France 2 diffusera "L'hôpital des premiers jours", une immersion de cinq mois dans le service de néonatalogie de l’hôpital Robert-Debré où soignants, nouveau-nés et familles affrontent ensemble l’épreuve des premiers jours.

À l’hôpital Robert-Debré, à Paris, le service de réanimation pour les nouveau-nés accueille des grands prématurés, mais aussi des enfants nés à terme avec des malformations ou des complications lors de l’accouchement.

Ce film raconte la prise en charge de quelques enfants et de leurs parents, de leur entrée dans le service jusqu’à leur sortie. Équipes soignantes, médecins, chirurgiens, orthophonistes, neuropédiatres, psychologues, kinés… tous accompagnent ces familles avec une humanité et un professionnalisme immenses.

L’hôpital des premiers jours est un hommage à l’engagement de ces équipes et à la beauté de l’hôpital public, mais aussi un cri d’alarme sur les conséquences dramatiques de sa dégradation.

La néonatologie doit faire face comme tout l’hôpital à la difficulté de recruter du personnel. Conditions de travail, salaires, horaires, charge émotionnelle, manque de reconnaissance… les raisons sont nombreuses qui expliquent la pénurie d’infirmières et d’aides-soignantes. Ce sous-effectif entraîne une conséquence tragique : huit lits sur vingt-huit sont fermés. Des chambres toutes équipées restent vides quand tant d’enfants en ont besoin. Si le dévouement des soignants sauve des vies, il ne suffit pas à pallier la baisse constante des moyens alloués à notre système de santé.

Un documentaire inédit réalisé par Eric Guéret.