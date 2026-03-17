"Grandeur et déclin de l'empire égyptien" sur France 5 jeudi 19 mars 2026

Jeudi 19 mars 2026 à partir de 21:05, France 5 diffusera deux volets inédits de la collection documentaire ""Grandeur et déclin de l'empire égyptien" : « Les pyramides » et « La fin d'une civilisation ».

L’Égypte antique n’en finit pas de fasciner. Comment cette civilisation brillante s’est développée au fil des millénaires tout au long du Nil en bâtissant d’extraordinaires pyramides ? Et comment comprendre le déclin de cette civilisation pourtant très avancée ?

Des experts internationaux nous éclairent sur les mystères de cette passionnante civilisation.

21:05 • Les pyramides

Symbole absolu du génie égyptien, les pyramides continuent de défier le temps… et les chercheurs. Leur construction reste encore entourée de zones d’ombre.

Ce documentaire propose de remonter le fil de leur histoire en retraçant l’évolution des tombes royales sur près de cinq millénaires.

Ce voyage dans le temps commence à Abydos, premier grand centre funéraire où les souverains étaient enterrés dans des complexes souterrains, recouverts de simples monticules de terre. De ces formes primitives émergent progressivement les mastabas, imposantes structures de briques qui témoignent déjà d’une ambition architecturale nouvelle. Cette quête de monumentalité atteint son sommet avec la pyramide de Khéops, il y a 4 500 ans : un exploit technique qui marque l’apogée de l’ingéniosité des bâtisseurs égyptiens.

22:00 • La fin d'une civilisation



L’Égypte antique, l’une des plus brillantes civilisations de l’histoire, s’est développée pendant des millénaires le long du Nil.

Malgré ses avancées culturelles et scientifiques, elle finit par décliner. Sa dernière grande période de prospérité survient sous la dynastie des Ptolémées, fondée après la conquête d’Alexandre le Grand (en 333 av. J.-C). Ptolémée, son général, instaure un règne mêlant traditions égyptiennes et influences grecques, tandis qu’Alexandrie devient un centre culturel majeur.

Mais, derrière l’apparente richesse, les dernières décennies sont marquées par les crises : famines, révoltes et affaiblissement du pouvoir. L’alliance de Cléopâtre avec Rome ne suffit pas à sauver la dynastie. À sa chute, l’Égypte passe sous domination romaine, mettant fin à son histoire millénaire.