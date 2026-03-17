recherche
Documentaires

"Grandeur et déclin de l'empire égyptien" sur France 5 jeudi 19 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 mars 2026 175
"Grandeur et déclin de l'empire égyptien" sur France 5 jeudi 19 mars 2026

Jeudi 19 mars 2026 à partir de 21:05, France 5 diffusera deux volets inédits de la collection documentaire ""Grandeur et déclin de l'empire égyptien" : « Les pyramides » et « La fin d'une civilisation ».

L’Égypte antique n’en finit pas de fasciner. Comment cette civilisation brillante s’est développée au fil des millénaires tout au long du Nil en bâtissant d’extraordinaires pyramides ? Et comment comprendre le déclin de cette civilisation pourtant très avancée ?

Des experts internationaux nous éclairent sur les mystères de cette passionnante civilisation.

21:05  Les pyramides

Symbole absolu du génie égyptien, les pyramides continuent de défier le temps… et les chercheurs. Leur construction reste encore entourée de zones d’ombre.

Ce documentaire propose de remonter le fil de leur histoire en retraçant l’évolution des tombes royales sur près de cinq millénaires.

Ce voyage dans le temps commence à Abydos, premier grand centre funéraire où les souverains étaient enterrés dans des complexes souterrains, recouverts de simples monticules de terre. De ces formes primitives émergent progressivement les mastabas, imposantes structures de briques qui témoignent déjà d’une ambition architecturale nouvelle. Cette quête de monumentalité atteint son sommet avec la pyramide de Khéops, il y a 4 500 ans : un exploit technique qui marque l’apogée de l’ingéniosité des bâtisseurs égyptiens.

22:00 La fin d'une civilisation

L’Égypte antique, l’une des plus brillantes civilisations de l’histoire, s’est développée pendant des millénaires le long du Nil.

Malgré ses avancées culturelles et scientifiques, elle finit par décliner. Sa dernière grande période de prospérité survient sous la dynastie des Ptolémées, fondée après la conquête d’Alexandre le Grand (en 333 av. J.-C). Ptolémée, son général, instaure un règne mêlant traditions égyptiennes et influences grecques, tandis qu’Alexandrie devient un centre culturel majeur.

Mais, derrière l’apparente richesse, les dernières décennies sont marquées par les crises : famines, révoltes et affaiblissement du pouvoir. L’alliance de Cléopâtre avec Rome ne suffit pas à sauver la dynastie. À sa chute, l’Égypte passe sous domination romaine, mettant fin à son histoire millénaire.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit : &quot;Indiana Jones et le cadran de la destinée&quot; sur M6 jeudi 19 mars 2026 (vidéo)

Inédit : "Indiana Jones et le cadran de la destinée" sur M6 jeudi 19 mars 2026 (vidéo)

17 mars 2026 - 10:54

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 17 mars 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 17 mars 2026, les invités de Bruce Toussaint

16 mars 2026 - 21:26

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Aug…

16 mars 2026 - 11:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...