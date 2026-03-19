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"Le mystère d'Oak Island" samedi 21 mars 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 19 mars 2026 170
"Le mystère d'Oak Island" samedi 21 mars 2026 sur RMC Découverte

Samedi 21 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x05 Des trouvailles près du quai

Gary continue de mener de minutieuses investigations sur l'île, et ses efforts finissent une nouvelle fois par payer. En effet, il découvre plusieurs éléments intrigants à proximité immédiate de l'ancien quai. De plus, l'existence d'un tunnel peu profond dans le Money Pit semble confirmer la théorie de Marty concernant une éventuelle chambre indépendante qui reste encore à découvrir. Les indices s'accumulent, mais le trésor reste insaisissable. Qu'importe, l'équipe refuse catégoriquement de baisser les bras et s'apprête à redoubler d'efforts pour remonter ces pistes ô combien intéressantes. Après une décennie de recherches, le magot paraît se trouver à portée de main...

Épisode 10x05 Un Français à Oak Island

Le contenu de cet épisode n'a pas été présenté par la chaîne.

Dernière modification le jeudi, 19 mars 2026 14:41
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