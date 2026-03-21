"Laissez-vous conter" les mystères de l’Égypte antique, lundi 23 mars 2026 sur France 4

Lundi 23 mars 2026 à 21:00, France 4 diffusera un épisode de la série documentaire "Laissez-vous conter" qui sera consacré aux mystères de l’Égypte antique.

"Laissez-vous conter" est l’adaptation du programme à succès "Laissez-vous guider", animé par Stéphane Bern et Lorànt Deutsch.

Déclinée en série documentaire sans incarnation à l’écran, cette nouvelle version conserve la richesse narrative et l’exigence historique du format original. Les interventions des animateurs cèdent la place à un spécialiste, véritable fil rouge de chaque épisode. Pour ce premier épisode, il s'agira de Florence Gombert-Meurice, conservatrice au musée du Louvre et égyptologue.

Direction le Delta du Nil, à plus de 3 000 km de la France, pour un voyage exceptionnel au cœur de l’Égypte antique.

Avec ses pharaons, ses vizirs, ses pyramides gigantesques, ses dieux et ses rites, cette civilisation merveilleuse et mystérieuse continue de fasciner 5 000 ans après sa naissance. De l’art de la momification au génie mathématique, en passant par la science de l’écriture ou l’excellence de son art... l’Égypte antique est une société pharaonique qui n’a pas fini de révéler ses secrets… Une société dont les réalisations monumentales figurent parmi les plus spectaculaires de l’histoire et qui vont reprendre vie sous vos yeux.

De la Grande Pyramide de Khéops au phare d’Alexandrie, de l’ancienne capitale antique aux secrets de la première pyramide de l’histoire de l’humanité, Laissez-vous conter les mystères de l’Égypte antique.