"Le mystère d'Oak Island" samedi 28 mars 2026 sur RMC Découverte

Samedi 28 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x07 • Au-delà du muon



Garry fait une découverte inattendue avec un curieux artefact sur le lot 8.

De son côté, l'équipe présente dans le Money Pit est choquée par ce qu'elle découvre puisqu'il pourrait s'agir de plusieurs tunnels menant à l'or présent dans le puits du jardin...

Épisode 10x08 • Mystère nordique

Les membres de l'équipe sont au comble du bonheur : ils croient avoir déniché la dernière pièce manquante du casse-tête leur permettant de finalement accéder au trésor légendaire.