"Lionel raconte Jospin", le destin d'un homme d'État diffusé dimanche 29 mars 2026 sur France 5

En hommage à Lionel Jospin, France 5 diffusera dimanche 29 mars 2026 à 21:05 "Lionel raconte Jospin", un documentaire écrit et réalisé par Patrick Rotman qui rappelle aux Français le destin de cet homme d’État.

Ce film en deux parties, réalisé par Patrick Rotman, éclaire sa vie et ses engagements, et documente la construction de sa longue carrière politique ainsi que les coulisses de l’Histoire.

Lionel Jospin raconte sa part de vérité. De son enfance à Meudon pendant la guerre jusqu’à son échec à l’élection présidentielle de 2002, il retrace un demi-siècle de son parcours personnel et politique, partie prenante d’une aventure collective, celle de la gauche depuis les années cinquante.

Son engagement trotskyste, Mitterrand, Chirac, Matignon... Lionel Jospin apporte des révélations qui éclairent les coulisses de l’Histoire.

Cette « autobiographie filmée » est illustrée par de nombreuses archives filmées.