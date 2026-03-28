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"Charles de Gaulle : les 10 secrets du porte-avions nucléaire" sur RMC Découverte lundi 30 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 160
"Charles de Gaulle : les 10 secrets du porte-avions nucléaire" sur RMC Découverte lundi 30 mars 2026

Lundi 30 mars 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera "Charles de Gaulle : les 10 secrets du porte-avions nucléaire", un documentaire réalisé par Michael O'Connor.

Symbole de la puissance militaire française, le porte-avions Charles de Gaulle est une forteresse flottante conçue pour dominer les océans.

Après plus de dix ans de conception et de construction, ce bâtiment hors norme s'est imposé comme une pièce maîtresse de la stratégie militaire française.

Ce géant des mers peut intervenir partout dans le monde, envoyant ses avions de combat au coeur des conflits, même dans des conditions extrêmes. Sur son pont d'envol de 200 mètres, les avions Rafale Marine peuvent même être catapultés lorsque la mer est agitée.

Propulsé par des réacteurs nucléaires et doté de technologies secrètes, le Charles de Gaulle peut assurer une autonomie de 45 jours à son équipage, composé de près de 1 900 marins et militaires.

Dernière modification le samedi, 28 mars 2026 15:13
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