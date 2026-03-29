"Tous empoisonnés : Le fléau des PFAS", un scandale au long cours sur Arte mardi 31 mars 2026

Mardi 31 mars 2026 à 21:00, Arte diffusera "Tous empoisonnés : le fléau des PFAS", un documentaire essentiel sur un scandale au long cours, mêlant la rapacité meurtrière des firmes et l’aveuglement des États.

Sapeur-pompier en Seine-Maritime, Laure Moriot a survécu à un cancer. Mais autour d’elle, nombre de ses collègues n’ont pas eu cette chance. Parmi les dangers qui menacent une profession classée en 2022 comme cancérogène, les mousses anti-incendie sont particulièrement suspectées : elles contiennent des PFAS, ces molécules de synthèse toxiques, créées dans les années 1940 pour le projet "Manhattan", la bombe atomique américaine.

Résistant à des températures extrêmes, les “substances per- et polyfluoroalkylées” ont vite attiré les industriels, qui ont compris le profit qu’ils pouvaient en tirer et les ont rendues omniprésentes dans notre quotidien depuis plus de soixante-dix ans. Incorporés dans nos joggings, serviettes hygiéniques, cartons de pizzas, jouets de bain, téléphones, ordinateurs et bien d’autres objets, les PFAS (prononcé “Pifasse”) nous facilitent la vie. Des études indépendantes ont pourtant prouvé depuis les années 2000 la dangerosité de ce que l’on appelle “polluants éternels” : rejetés dans l’environnement, ils sont invisibles et indestructibles.

Désormais, les PFAS sont partout : dans les sols de nos jardins, dans l’eau que nous buvons, dans l’air que nous respirons et donc dans le sang de tous les êtres vivants sur Terre. Une bombe à retardement, amorcée par des firmes qui en connaissent depuis longtemps le potentiel destructeur...

Une société malade

Excepté les industriels qui les produisent, tout le monde l’admet : les PFAS nous mènent à un désastre sanitaire et environnemental.

Ce film se fait le témoin d’une prise de conscience collective émergente. Il part à la rencontre de ceux qui résistent aux polluants éternels et luttent contre l’impunité de leurs producteurs.

En Belgique, France, Italie, Allemagne ou aux États-Unis, les habitants, souvent contaminés, se regroupent, des collectifs se forment, des procès commencent à se tenir et à se gagner.

Donnant la parole à de nombreux militants, avocats ou experts internationaux, ce documentaire de Stenka Quillet pose en creux la question du fonctionnement de notre société et de la responsabilité, voire de la complicité, des pouvoirs publics avec des firmes, telles les fabricants historiques 3M ou Dupont de Nemours. Si des avancées législatives, pénales ou scientifiques font naître l’espoir d'une mise au pas de l’industrie chimique, les poisons qu’elle nous a déjà légués demeureront à jamais dans notre environnement…