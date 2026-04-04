recherche
Documentaires

"La grande famille des chiens" à revoir sur France 5 lundi 6 avril 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 391
"La grande famille des chiens" à revoir sur France 5 lundi 6 avril 2026 (vidéo)

Lundi 6 avril 2026 à 21:05, France 5 vous propose de partir la rencontre de l'extraordinaire famille des chiens qui a conquis le monde dans un documentaire réalisé par Gavin Maxwell et Nia Roberts.

La grande famille des chiens et des canidés est une famille d’une diversité exceptionnelle. Elle compte 37 espèces différentes, dont les loups, les renards, les lycaons, les dholes, les chacals, les fennecs, ou encore les dingos. Ces animaux intrépides ont conquis presque tous les milieux de notre planète, du pôle Nord glacial au désert caniculaire, de la cime des arbres au cœur de nos villes.

Quels sont les secrets de leur incroyable succès évolutif ?

A travers des histoires surprenantes et des images rares, nous allons découvrir comment la force du groupe, l'instinct de chasse et une capacité d'adaptation remarquable leur ont permis de survivre envers et contre tout.

Le loup arctique est le plus redoutable et le plus majestueux de tous les canidés. Il règne en maître sur la toundra. Pour affronter le froid, il compte sur la solidarité du clan et il a su développer des capacités hors normes. Il est capable de parcourir jusqu'à 65 kilomètres et peut parfois jeûner plus de deux semaines.

Le renard arctique est tout aussi adapté aux conditions extrêmes du Grand Nord. Mais contrairement au loup, il ne peut compter que sur lui-même pour survivre, et c’est un chasseur solitaire. Doté d’un flair et d’une ouïe hors pair, il est capable de localiser des proies sous l’épais manteau de neige, et en particulier les lemmings. Sa fourrure l’aide à lutter contre la morsure du froid et lui sert de camouflage.

Un autre canidé extraordinaire est capable d’affronter les chaleurs extrêmes. Le fennec peuple les dunes du Sahara. Ses immenses oreilles agissent comme une centrale d’air conditionné et régulent la température de son corps. Sa physiologie est tellement adaptée au désert qu’il peut se passer de boire, et s’hydrate grâce son alimentation.

Malgré leur ingéniosité et leur adaptabilité, de nombreux canidés sont aujourd’hui menacés d’extinction, comme le loup d’Éthiopie ou le renard du Brésil. Leurs habitats ne cessent de se réduire au profit de terres de cultures.
Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 13:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 avril 2026 - 21:25

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 6 avril 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 6 avril 2026, les invités de Bruce Toussaint

05 avril 2026 - 21:17

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

04 avril 2026 - 20:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...