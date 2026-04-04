"Les voyages de Julie" à Venise et Milan, lundi 6 avril 2026 sur T18 avec Julie Andrieu

Lundi 6 avril 2026 à partir de 20:55, T18 diffusera deux nouveaux numéros de sa toute nouvelle émission d'évasion portée par Julie Andrieu : "Les Voyages de Julie".

Dans chaque numéro, Julie Andrieu vous proposera un périple inédit à travers les plus belles villes d'Italie : entre adresses food confidentielles, rencontres atypiques et découvertes inédites, T18 signe un nouveau format aussi savoureux qu'inspirant.

Un nouveau regard sur l'Italie : véritable, sensoriel et résolument moderne

Dans cette toute première saison. Julie Andrieu arpente les rues de Rome, Naples. Venise, Milan et Palerme pour révéler les multiples visages de l'Italie. Loin des sentiers battus, elle dévoile des quartiers méconnus, des traditions vivantes et des atmosphères vibrantes qui dont le charme profond du pays.

Guidée par son insatiable curiosité et sa joie de vivre, Julie entraine le téléspectateur à travers les détails qui racontent une ville : l'art de vivre de ses habitants, des petits rituels quotidiens souvent invisibles pour le visiteur de passage, et une richesse culturelle qui fait la force de l'Italie.

Food, savoir-faire et rencontres authentiques : le goût de l'Italie autrement

Des petites trattorias familiales aux pâtisseries confidentielles, Les Voyages de Julie met en lumière les adresses culinaires les plus singulières du pays. Chaque ville devient un terrain de jeu gourmand où Julie explore l'âme d'une cuisine profondément locale. L'émission donne également la parole à des acteurs du patrimoine et de la culture, artisans, conservateurs, responsables culturels ou experts locaux... Ces rencontres rares dévoilent des gestes, des savoir-faire et des histoires uniques, où authenticité et passion se mêlent pour offrir une immersion unique au cœur du patrimoine italien.

Entre cuisine, savoir-faire et patrimoine, T18 propose une immersion unique dans l'Italie authentique, pour tous ceux qui aiment voyager, goûter et s'émerveiller.

Venise au fil de l'eau et du temps

Julie part à la découverte de Venise, la célèbre cité lagunaire où l'eau et la pierre composent un décor unique.

À pied, parfois même pieds nus, ou en bateau, elle sillonne les canaux et les ruelles pour explorer les multiples visages de la ville. Entre traditions artisanales, patrimoine artistique et rencontres avec ceux qui font vivre la lagune, Julie plonge dans l'histoire et la culture vénitiennes.

Elle en profite également pour goûter aux spécialités locales, comme les tramezzini, et s'initier à certaines pratiques emblématiques de la ville.

Entre musique, spectacles et atmosphère hors du temps, Venise se révèle comme une véritable scène vivante où chaque quartier raconte une histoire.

Milan, élégance et art de savourer

Julie part à la découverte de Milan, ville où se mêlent élégance, histoire et traditions.

À pied ou à vélo, le long des Navigli, dans le parc Sempione ou depuis les hauteurs de la Torre Branca, elle parcourt les différents quartiers de la capitale lombarde pour en révéler toutes les facettes.

Entre art de vivre à l'italienne, savoir-faire artisanal et patrimoine artistique, Julie rencontre ceux qui font vivre la ville au quotidien.

Côté gastronomie, elle savoure quelques grandes spécialités locales, du panettone au risotto au safran, sans oublier la célèbre côtelette milanaise.

Une immersion gourmande et culturelle au cœur d'une ville à la fois créative, vibrante et profondément attachée à ses traditions.