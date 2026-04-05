"We Have a Dream" : 5 histoires vraies d'enfants extraordinaires, mardi 7 avril 2026 sur France 4 (vidéo)

Mardi 7 avril 2026 à 21:00, France 4 diffusera "We Have a Dream", un film documentaire inédit qui dresse le portrait d’une génération déterminée à faire bouger les lignes.

Qui a dit que vivre avec un handicap signifiait renoncer à ses plus grands rêves ?

À travers le monde, Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Khendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l’amour, l’éducation inclusive, l'humour et le courage peuvent déplacer des montagnes, et que le destin est parfois plein de surprises.

Quel que soit leur handicap, ces cinq enfants parviennent à déplacer des montagnes grâce à leur détermination et à leur travail, mais également grâce au soutien et à l'amour de leurs proches.

Face à la caméra, ils reviennent sur leurs difficultés, leur situation actuelle et sur le fait qu'ils refusent que le handicap définisse leur vie...