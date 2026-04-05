recherche
Documentaires

"We Have a Dream" : 5 histoires vraies d'enfants extraordinaires, mardi 7 avril 2026 sur France 4 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 379
"We Have a Dream" : 5 histoires vraies d'enfants extraordinaires, mardi 7 avril 2026 sur France 4 (vidéo)

Mardi 7 avril 2026 à 21:00, France 4 diffusera "We Have a Dream", un film documentaire inédit qui dresse le portrait d’une génération déterminée à faire bouger les lignes.

Qui a dit que vivre avec un handicap signifiait renoncer à ses plus grands rêves ?

À travers le monde, Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Khendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l’amour, l’éducation inclusive, l'humour et le courage peuvent déplacer des montagnes, et que le destin est parfois plein de surprises.

Quel que soit leur handicap, ces cinq enfants parviennent à déplacer des montagnes grâce à leur détermination et à leur travail, mais également grâce au soutien et à l'amour de leurs proches.

Face à la caméra, ils reviennent sur leurs difficultés, leur situation actuelle et sur le fait qu'ils refusent que le handicap définisse leur vie...
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Cinéma, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 avril 2026 - 21:25

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 6 avril 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 6 avril 2026, les invités de Bruce Toussaint

05 avril 2026 - 21:17

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

04 avril 2026 - 20:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...