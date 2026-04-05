"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 7 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

Mardi 7 avril 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le 12ème épisode de la série documentaire "Guerre des voisins : ma vie est un enfer" : « Mon voisin sème la terreur ».

Violences, insultes, dialogue rompu : cette série documentaire vous ouvre les portes de ces voisins qui se pourrissent la vie et entre qui le dialogue est totalement rompu.

S’ils ont toujours existé, depuis la crise sanitaire et la mise en place du télétravail, les plaintes liées au voisinage ont augmenté de 60% selon la CGL, la confédération générale du logement. Un chemin mitoyen, une pompe à chaleur trop bruyante, les nuisances sonores des enfants : autant de sujets de discorde au cœur du quotidien des voisins qui n’arrivent plus à cohabiter.

Entre violences physiques ou verbales, les disputes de voisinage parviennent à s’apaiser avec l’aide d’un médiateur… D’autres peuvent aller jusqu’aux tribunaux.

La guerre des voisins ne fait que commencer.

Épisode 12 • Rivalités toxiques

Le contenu de cet épisode n'a pas été présenté par la chaîne.

Extrait vidéo

Depuis 12 ans, deux voisins s’affrontent sans relâche : tensions, insultes, conflits à chaque croisement...