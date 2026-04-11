"Le royaume des nuages" raconté par Daphné Bürki lundi 13 avril 2026 sur France 5

À 3 500 mètres d’altitude, les destins des hommes et des singes-lions s’entremêlent sur les hauts plateaux de l’Éthiopie... "Le royaume des nuages", un documentaire inédit à découvrir sur France 5 lundi 13 avril 2026 à 21:10.

Le royaume des nuages nous entraîne dans un monde hors du temps, loin du reste de la planète. Là-haut, humains et singes vivent ensemble, et se partagent une terre fertile et arrosée. Dans une Éthiopie frappée par la sécheresse, les hauts plateaux forment un paradis où les nuages enrobent la montagne plusieurs mois de l’année. Si la saison sèche est de plus en plus longue, cette chaîne de montagne reste le château d’eau de l’Éthiopie.

Les singes qui arpentent ces hauteurs, ce sont les geladas, les singes-lions, des colosses charismatiques à la fourrure épaisse et blonde, et aux canines démentiellement longues. Les humains sont agriculteurs et vivent de leurs récoltes de blé et de l’élevage de moutons.

Longtemps, les relations furent au désavantage des geladas, chassés et repoussés toujours plus haut dans la montagne. Mais depuis la création du parc national du Simien, ils sont protégés, et l’arrivée du tourisme n’a fait que renforcer leur statut.



Aujourd’hui, hommes et singes cohabitent pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Si la présence des geladas est la principale raison de la venue des touristes dans cette région reculée, l’entente n’est pas au beau fixe. Les singes sont des voleurs de récoltes. Ils attaquent sans cesse les champs, et depuis que la guerre et le covid ont fait fuir les touristes, les geladas sont davantage perçus comme une menace que comme une ressource.



Le temps d’une année, Le royaume des nuages raconte ce lieu unique sur Terre, où l’homme et l’animal doivent trouver un terrain d’entente. Il n’y a pas de bons ou de méchants, juste un témoignage où les séquences tournées du point de vue des humains succèdent à celles réalisées du point de vue des geladas.

Deux mondes se font face. Celui des hommes est en proie à une réalité prenante, dans l’attente d’un avenir meilleur. Celui des geladas, ancré dans le présent, est guidé par des règles complexes qui organisent la vie du groupe.

Le royaume des nuages est un film différent. En racontant la saga de l’homme et de l’animal, ce film devient une histoire, un souffle qui met en lumière un espace inconnu, un microcosme mystérieux où deux espèces dominantes coexistent.

Il y a ici deux films en un, dont les trames narratives s’entremêlent. Et le sujet qu’ils traitent ensemble n’est pas anodin, il est pluriel et contemporain de ce qu’il se passe ailleurs sur la planète. Comment l’homme et l’animal peuvent-ils s’entendre ? L’animal n’est-il qu’une ressource ou un obstacle ? Pourra-t-on un jour vivre ensemble avec les animaux qui nous entourent ?

Les geladas et les agriculteurs du Simien ont peut-être trouvé la réponse.

Un document inédit de Gautier Dubois et Philippe Moreau, raconté par Daphné Bürki.