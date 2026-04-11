"66 Minutes" dimanche 12 avril 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Passages à niveau : quand le piège se referme

Le récent choc mortel entre un TGV et un camion rappelle une réalité implacable : un train ne peut pas s’arrêter à temps quand un véhicule déboule sur les rails. Alors comment de tels accidents sont-ils encore possibles ? Nos équipes ont enquêté. En France, il y a 15 000 passages à niveau, dont 146 sont dangereux. Et on compte un accident tous les trois jours. Inattention, signalisation, sécurité : 66 Minutes a cherché à comprendre ce qui transforme ces croisements en pièges mortels pour les conducteurs.

Déserts boulangers : ils veulent sauver leur commerce

Faire 50 km pour acheter du pain, dans certaines zones rurales, c’est devenu la réalité. En France, 60 % des communes n’ont plus de boulangerie et plus de 3 000 cherchent un repreneur. Coûts en hausse, conditions difficiles, concurrence : le métier vacille. Pourtant, entre initiatives locales, tournées et distributeurs, certains refusent de voir disparaître ce pilier du quotidien.

Sandwich : la compétition qui croustille

C’est la star incontestée du snacking : le sandwich ! Il y a bien sûr l’incontournable jambon-beurre, mais il se prête à toutes les déclinaisons. Et une nouvelle star est annoncée. Pour preuve, le Crousty Challenge, qui a tenu en haleine la profession réunie au Salon du Snacking, porte de Versailles à Paris. Cinquante candidats au départ avec le même objectif : créer le meilleur sandwich au poulet croustillant. Une finale sous haute tension, où tout se joue sur le goût, la texture et la créativité. Qui décrochera le titre ? Réponse à la dernière bouchée !

Modèles d’exposition : un bon plan en or

Comment acheter un lave-linge, un canapé ou une télévision à moitié prix sans sacrifier la qualité ? La solution : les modèles d’exposition. Avec des remises pouvant atteindre 75 %, ces produits séduisent de plus en plus de Français. Un bon plan pour le pouvoir d’achat et aussi pour les enseignes qui écoulent ainsi ces produits exposés en rayons pour faire vendre. Mais attention : défauts, produits incomplets ou garanties floues peuvent gâcher l’affaire. Alors comment éviter les pièges ? Et surtout, comment être le premier à mettre la main sur les meilleurs bons plans ?

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Camping du Perroquet : des vacances Ch’ti pas comme les autres

À l’extrême nord du littoral français, à deux pas de la frontière belge, le camping du Perroquet déploie ses 30 hectares et plus de 800 emplacements face à un décor à couper le souffle : dix kilomètres de sable fin bordés de dunes sauvages, balayées par le vent et baignées de lumière. Ici, pas de luxe tapageur ni d’attractions démesurées. Le vrai trésor, c’est l’ambiance. Une atmosphère chaleureuse, presque familiale, où l’on se retrouve d’année en année. Jusqu’à 5 000 vacanciers s’y installent chaque été, venus de toute l’Europe… mais aussi parfois du village voisin. Certains y ont leurs habitudes depuis des générations.

Au programme : longues journées sur la plage, parties de pétanque improvisées, barbecues qui s’éternisent, apéros entre voisins et soirées animées où tout le monde finit par se connaître. Entre habitués hauts en couleur, familles fidèles et nouveaux venus rapidement adoptés, le Perroquet est bien plus qu’un camping : un véritable art de vivre. Immersion dans un lieu hors du temps, où simplicité rime avec bonheur partagé.