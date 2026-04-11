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"La véritable histoire des druides" révélée sur NOVO19 lundi 13 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 avril 2026 128
"La véritable histoire des druides" révélée sur NOVO19 lundi 13 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 à 21:10, NOVO19 vous proposera de plonger au cœur de l’une des énigmes les plus captivantes de l’histoire et de découvrir, pour la première fois, qui étaient vraiment les druides.

Les druides sont peut-être l’un des plus grands mystères de l’Antiquité. Ces figures énigmatiques, vieilles de plus de deux mille ans, continuent de fasciner.

Longtemps décrits comme des sorciers fantasques ou des barbares aux pratiques guerrières, les druides ont-ils existé tels que nous les imaginons ? Ou leur image n’est-elle qu’un mythe façonné par les Romains ?

Des Hauts-de-France à l’Auvergne, en passant par la Bourgogne, enquête sur ces grandes icônes de la civilisation antique.

Un document inédit réalisé par Isabelle Vigouroux.

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